GME (GME) teave GME is a memecoin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://www.gmestop.co Valge raamat: https://cdn.prod.website-files.com/66bc6d9142186c9f6f398b6f/6730e2e6e15d01712afe528c_GME%20WHITEPAPER.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB Ostke GME kohe!

GME (GME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GME (GME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.81M $ 8.81M $ 8.81M Koguvaru: $ 6.89B $ 6.89B $ 6.89B Ringlev varu: $ 6.89B $ 6.89B $ 6.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.81M $ 8.81M $ 8.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.032996 $ 0.032996 $ 0.032996 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000317307261834608 $ 0.000317307261834608 $ 0.000317307261834608 Praegune hind: $ 0.00128 $ 0.00128 $ 0.00128 Lisateave GME (GME) hinna kohta

GME (GME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GME (GME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GME tokeni tokenoomikat, avastage GME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GME Kas olete huvitatud GME (GME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GME MEXC-ist osta!

GME (GME) hinna ajalugu GME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GME hinna ajalugu kohe!

GME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GME võiks suunduda? Meie GME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GME tokeni hinna ennustust kohe!

