Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) teave Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Ametlik veebisait: https://www.gluteusmaximus.org/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Ostke GLUTEU kohe!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gluteus Maximus AI (GLUTEU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 615.00K $ 615.00K $ 615.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Praegune hind: $ 0.000615 $ 0.000615 $ 0.000615 Lisateave Gluteus Maximus AI (GLUTEU) hinna kohta

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLUTEU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLUTEU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLUTEU tokeni tokenoomikat, avastage GLUTEU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GLUTEU Kas olete huvitatud Gluteus Maximus AI (GLUTEU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GLUTEU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GLUTEU MEXC-ist osta!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) hinna ajalugu GLUTEU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GLUTEU hinna ajalugu kohe!

GLUTEU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLUTEU võiks suunduda? Meie GLUTEU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLUTEU tokeni hinna ennustust kohe!

