Gluteus Maximus AI (GLUTEU) reaalajas hind on $ 0.00071. Viimase 24 tunni jooksul GLUTEU kaubeldud madalaim $ 0.000626 ja kõrgeim $ 0.00071 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLUTEUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01241370597615483 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001411777400229.
Lüliajalise tootluse osas on GLUTEU muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, +1.28% 24 tunni vältel -0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) – turuteave
No.4460
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.43K
$ 3.43K$ 3.43K
$ 710.00K
$ 710.00K$ 710.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
Gluteus Maximus AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.43K 24 tunnise kauplemismahuga. GLUTEU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 710.00K.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gluteus Maximus AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000897
+1.28%
30 päeva
$ -0.000198
-21.81%
60 päeva
$ -0.00023
-24.47%
90 päeva
$ -0.000543
-43.34%
Gluteus Maximus AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris GLUTEU muutuse $ +0.00000897 (+1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gluteus Maximus AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000198 (-21.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gluteus Maximus AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GLUTEU $ -0.00023 (-24.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gluteus Maximus AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000543 (-43.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.
Gluteus Maximus AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gluteus Maximus AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GLUTEU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gluteus Maximus AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gluteus Maximus AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gluteus Maximus AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gluteus Maximus AI (GLUTEU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gluteus Maximus AI (GLUTEU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gluteus Maximus AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLUTEU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gluteus Maximus AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gluteus Maximus AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.