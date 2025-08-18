Rohkem infot GLUTEU

GLUTEU Hinnainfo

GLUTEU Ametlik veebisait

GLUTEU Tokenoomika

GLUTEU Hinnaprognoos

GLUTEU Ajalugu

GLUTEU – ostujuhend

GLUTEU-usaldusraha valuutakonverter

GLUTEU Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Gluteus Maximus AI logo

Gluteus Maximus AI hind(GLUTEU)

1 GLUTEU/USD reaalajas hind:

$0.00071
$0.00071$0.00071
+1.28%1D
USD
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:25:51 (UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000626
$ 0.000626$ 0.000626
24 h madal
$ 0.00071
$ 0.00071$ 0.00071
24 h kõrge

$ 0.000626
$ 0.000626$ 0.000626

$ 0.00071
$ 0.00071$ 0.00071

$ 0.01241370597615483
$ 0.01241370597615483$ 0.01241370597615483

$ 0.000001411777400229
$ 0.000001411777400229$ 0.000001411777400229

+1.28%

+1.28%

-0.29%

-0.29%

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) reaalajas hind on $ 0.00071. Viimase 24 tunni jooksul GLUTEU kaubeldud madalaim $ 0.000626 ja kõrgeim $ 0.00071 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLUTEUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01241370597615483 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001411777400229.

Lüliajalise tootluse osas on GLUTEU muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, +1.28% 24 tunni vältel -0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) – turuteave

No.4460

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.43K
$ 3.43K$ 3.43K

$ 710.00K
$ 710.00K$ 710.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Gluteus Maximus AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.43K 24 tunnise kauplemismahuga. GLUTEU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 710.00K.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gluteus Maximus AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000897+1.28%
30 päeva$ -0.000198-21.81%
60 päeva$ -0.00023-24.47%
90 päeva$ -0.000543-43.34%
Gluteus Maximus AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris GLUTEU muutuse $ +0.00000897 (+1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gluteus Maximus AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000198 (-21.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gluteus Maximus AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GLUTEU $ -0.00023 (-24.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gluteus Maximus AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000543 (-43.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gluteus Maximus AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

Gluteus Maximus AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gluteus Maximus AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GLUTEU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gluteus Maximus AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gluteus Maximus AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gluteus Maximus AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gluteus Maximus AI (GLUTEU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gluteus Maximus AI (GLUTEU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gluteus Maximus AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gluteus Maximus AI hinna ennustust kohe!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenoomika

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLUTEU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gluteus Maximus AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gluteus Maximus AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GLUTEU kohalike valuutade suhtes

1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/VND
18.68365
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/AUD
A$0.0010792
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/GBP
0.0005183
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/EUR
0.0006035
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/USD
$0.00071
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/MYR
RM0.0029891
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/TRY
0.0289609
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/JPY
¥0.10437
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/ARS
ARS$0.9208771
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/RUB
0.0565941
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/INR
0.0621321
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/IDR
Rp11.4516113
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/KRW
0.9861048
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/PHP
0.0401505
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/EGP
￡E.0.0342646
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/BRL
R$0.003834
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/CAD
C$0.0009798
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/BDT
0.0862224
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/NGN
1.0889554
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/UAH
0.0292591
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/VES
Bs0.09585
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/CLP
$0.68444
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/PKR
Rs0.2011288
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/KZT
0.3844011
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/THB
฿0.0229969
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/TWD
NT$0.0213213
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/AED
د.إ0.0026057
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/CHF
Fr0.000568
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/HKD
HK$0.0055522
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/AMD
֏0.2714046
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/MAD
.د.م0.0063829
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/MXN
$0.0133977
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/PLN
0.0025844
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/RON
лв0.0030672
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/SEK
kr0.0067805
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/BGN
лв0.0011857
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/HUF
Ft0.239696
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/CZK
0.014839
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/KWD
د.ك0.00021655
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/ILS
0.0023927
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/NOK
kr0.0072349
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU)/NZD
$0.0011928

Gluteus Maximus AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gluteus Maximus AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Gluteus Maximus AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gluteus Maximus AI kohta

Kui palju on Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLUTEU hind USD on 0.00071 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLUTEU/USD hind?
Praegune hind GLUTEU/USD on $ 0.00071. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gluteus Maximus AI turukapitalisatsioon?
GLUTEU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLUTEU ringlev varu?
GLUTEU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLUTEU (ATH) hind?
GLUTEU saavutab ATH hinna summas 0.01241370597615483 USD.
Mis oli kõigi aegade GLUTEU madalaim (ATL) hind?
GLUTEU nägi ATL hinda summas 0.000001411777400229 USD.
Milline on GLUTEU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLUTEU kauplemismaht on $ 3.43K USD.
Kas GLUTEU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLUTEU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLUTEU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:25:51 (UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GLUTEU/USD kalkulaator

Summa

GLUTEU
GLUTEU
USD
USD

1 GLUTEU = 0.00071 USD

Kauplemine: GLUTEU

GLUTEUUSDT
$0.00071
$0.00071$0.00071
+1.28%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu