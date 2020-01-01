Giza (GIZA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Giza (GIZA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Giza (GIZA) teave Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Ametlik veebisait: https://www.gizatech.xyz Valge raamat: https://docsend.com/view/7p6kzkpek4cv5pcx Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x590830dFDf9A3F68aFCDdE2694773dEBDF267774 Ostke GIZA kohe!

Giza (GIZA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Giza (GIZA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 276.41M $ 276.41M $ 276.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.49263 $ 0.49263 $ 0.49263 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 Praegune hind: $ 0.27641 $ 0.27641 $ 0.27641 Lisateave Giza (GIZA) hinna kohta

Giza (GIZA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Giza (GIZA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GIZA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GIZA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GIZA tokeni tokenoomikat, avastage GIZA tokeni reaalajas hinda!

Giza (GIZA) hinna ajalugu GIZA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GIZA hinna ajalugu kohe!

GIZA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GIZA võiks suunduda? Meie GIZA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GIZA tokeni hinna ennustust kohe!

