Giza logo

Giza hind(GIZA)

1 GIZA/USD reaalajas hind:

$0.30974
+0.51%1D
USD
Giza (GIZA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:23 (UTC+8)

Giza (GIZA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.26532
24 h madal
$ 0.33258
24 h kõrge

$ 0.26532
$ 0.33258
$ 0.495298425561084
$ 0.03671627840748957
+0.39%

+0.51%

-3.04%

-3.04%

Giza (GIZA) reaalajas hind on $ 0.30974. Viimase 24 tunni jooksul GIZA kaubeldud madalaim $ 0.26532 ja kõrgeim $ 0.33258 näitab aktiivset turu volatiivsust. GIZAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.495298425561084 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03671627840748957.

Lüliajalise tootluse osas on GIZA muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, +0.51% 24 tunni vältel -3.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Giza (GIZA) – turuteave

No.3415

$ 0.00
$ 263.47K
$ 309.74M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Giza praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 263.47K 24 tunnise kauplemismahuga. GIZA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 309.74M.

Giza (GIZA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Giza tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0015717+0.51%
30 päeva$ +0.14713+90.48%
60 päeva$ +0.15439+99.38%
90 päeva$ +0.23974+342.48%
Giza Hinnamuutus täna

Täna registreeris GIZA muutuse $ +0.0015717 (+0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Giza 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.14713 (+90.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Giza 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GIZA $ +0.15439 (+99.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Giza 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.23974 (+342.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Giza (GIZA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Giza hinnaajaloo lehte.

Mis on Giza (GIZA)

Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention.

Giza on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Giza investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GIZA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Giza kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Giza ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Giza hinna ennustus (USD)

Kui palju on Giza (GIZA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Giza (GIZA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Giza nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Giza hinna ennustust kohe!

Giza (GIZA) tokenoomika

Giza (GIZA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GIZA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Giza (GIZA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Giza osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Giza osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Giza ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Giza võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Giza ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Giza kohta

Kui palju on Giza (GIZA) tänapäeval väärt?
Reaalajas GIZA hind USD on 0.30974 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GIZA/USD hind?
Praegune hind GIZA/USD on $ 0.30974. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Giza turukapitalisatsioon?
GIZA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GIZA ringlev varu?
GIZA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIZA (ATH) hind?
GIZA saavutab ATH hinna summas 0.495298425561084 USD.
Mis oli kõigi aegade GIZA madalaim (ATL) hind?
GIZA nägi ATL hinda summas 0.03671627840748957 USD.
Milline on GIZA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GIZA kauplemismaht on $ 263.47K USD.
Kas GIZA sel aastal kõrgemale ka suundub?
GIZA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIZA hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:23 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

