GINOA (GINOA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GINOA (GINOA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GINOA (GINOA) teave AI based Web3 Company that services on NFT & Metaverse Price Expert and Barterplace. Ametlik veebisait: https://ginoa.io Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x7fdd4efff72b9b2d5b7067f883c129a60285d98d. Ostke GINOA kohe!

GINOA (GINOA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GINOA (GINOA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.82K $ 3.82K $ 3.82K Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.50K $ 7.50K $ 7.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.262 $ 2.262 $ 2.262 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006899927487305516 $ 0.006899927487305516 $ 0.006899927487305516 Praegune hind: $ 0.0015 $ 0.0015 $ 0.0015 Lisateave GINOA (GINOA) hinna kohta

GINOA (GINOA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GINOA (GINOA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GINOA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GINOA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GINOA tokeni tokenoomikat, avastage GINOA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GINOA Kas olete huvitatud GINOA (GINOA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GINOA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GINOA MEXC-ist osta!

GINOA (GINOA) hinna ajalugu GINOA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GINOA hinna ajalugu kohe!

GINOA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GINOA võiks suunduda? Meie GINOA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GINOA tokeni hinna ennustust kohe!

