Ginnan the Cat (GINNAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ginnan the Cat (GINNAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ginnan the Cat (GINNAN) teave Ginnan The Cat. Brother of Doge. Ametlik veebisait: https://www.ginnan.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f Ostke GINNAN kohe!

Ginnan the Cat (GINNAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ginnan the Cat (GINNAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 341.27K $ 341.27K $ 341.27K Koguvaru: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T Ringlev varu: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 341.27K $ 341.27K $ 341.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000011999 $ 0.000011999 $ 0.000011999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 Praegune hind: $ 0.00000004946 $ 0.00000004946 $ 0.00000004946 Lisateave Ginnan the Cat (GINNAN) hinna kohta

Ginnan the Cat (GINNAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ginnan the Cat (GINNAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GINNAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GINNAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GINNAN tokeni tokenoomikat, avastage GINNAN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GINNAN Kas olete huvitatud Ginnan the Cat (GINNAN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GINNAN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GINNAN MEXC-ist osta!

Ginnan the Cat (GINNAN) hinna ajalugu GINNAN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GINNAN hinna ajalugu kohe!

GINNAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GINNAN võiks suunduda? Meie GINNAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GINNAN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!