Governance Health logo

Governance Health hind(GHT)

1 GHT/USD reaalajas hind:

Governance Health (GHT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:00 (UTC+8)

Governance Health (GHT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Governance Health (GHT) reaalajas hind on $ 0.0669. Viimase 24 tunni jooksul GHT kaubeldud madalaim $ 0.0669 ja kõrgeim $ 0.07128 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on GHT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +11.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Governance Health (GHT) – turuteave

$ 468.93
$ 468.93$ 468.93

$ 33.45M
$ 33.45M$ 33.45M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SONEIUM

Governance Health praegune turukapitalisatsioon on $ 468.93 24 tunnise kauplemismahuga. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Governance Health (GHT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Governance Health tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00692+11.53%
60 päeva$ +0.02129+46.67%
90 päeva$ +0.02766+70.48%
Governance Health Hinnamuutus täna

Täna registreeris GHT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Governance Health 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00692 (+11.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Governance Health 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHT $ +0.02129 (+46.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Governance Health 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02766 (+70.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Governance Health (GHT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Governance Health hinnaajaloo lehte.

Mis on Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Governance Health investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GHT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Governance Health kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Governance Health ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Governance Health hinna ennustus (USD)

Kui palju on Governance Health (GHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Governance Health (GHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Governance Health nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Governance Health hinna ennustust kohe!

Governance Health (GHT) tokenoomika

Governance Health (GHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Governance Health (GHT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Governance Health osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Governance Health osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GHT kohalike valuutade suhtes

1 Governance Health(GHT)/VND
1,760.4735
1 Governance Health(GHT)/AUD
A$0.101688
1 Governance Health(GHT)/GBP
0.048837
1 Governance Health(GHT)/EUR
0.056865
1 Governance Health(GHT)/USD
$0.0669
1 Governance Health(GHT)/MYR
RM0.281649
1 Governance Health(GHT)/TRY
2.728851
1 Governance Health(GHT)/JPY
¥9.8343
1 Governance Health(GHT)/ARS
ARS$86.769969
1 Governance Health(GHT)/RUB
5.332599
1 Governance Health(GHT)/INR
5.854419
1 Governance Health(GHT)/IDR
Rp1,079.032107
1 Governance Health(GHT)/KRW
92.916072
1 Governance Health(GHT)/PHP
3.783195
1 Governance Health(GHT)/EGP
￡E.3.228594
1 Governance Health(GHT)/BRL
R$0.36126
1 Governance Health(GHT)/CAD
C$0.092322
1 Governance Health(GHT)/BDT
8.124336
1 Governance Health(GHT)/NGN
102.607206
1 Governance Health(GHT)/UAH
2.756949
1 Governance Health(GHT)/VES
Bs9.0315
1 Governance Health(GHT)/CLP
$64.4916
1 Governance Health(GHT)/PKR
Rs18.951432
1 Governance Health(GHT)/KZT
36.220329
1 Governance Health(GHT)/THB
฿2.16087
1 Governance Health(GHT)/TWD
NT$2.009007
1 Governance Health(GHT)/AED
د.إ0.245523
1 Governance Health(GHT)/CHF
Fr0.05352
1 Governance Health(GHT)/HKD
HK$0.523158
1 Governance Health(GHT)/AMD
֏25.573194
1 Governance Health(GHT)/MAD
.د.م0.601431
1 Governance Health(GHT)/MXN
$1.262403
1 Governance Health(GHT)/PLN
0.243516
1 Governance Health(GHT)/RON
лв0.289008
1 Governance Health(GHT)/SEK
kr0.638895
1 Governance Health(GHT)/BGN
лв0.111723
1 Governance Health(GHT)/HUF
Ft22.58544
1 Governance Health(GHT)/CZK
1.39821
1 Governance Health(GHT)/KWD
د.ك0.0204045
1 Governance Health(GHT)/ILS
0.225453
1 Governance Health(GHT)/NOK
kr0.681711
1 Governance Health(GHT)/NZD
$0.112392

Governance Health ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Governance Health võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Governance Health ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Governance Health kohta

Kui palju on Governance Health (GHT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GHT hind USD on 0.0669 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GHT/USD hind?
Praegune hind GHT/USD on $ 0.0669. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Governance Health turukapitalisatsioon?
GHT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GHT ringlev varu?
GHT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHT (ATH) hind?
GHT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GHT madalaim (ATL) hind?
GHT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GHT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GHT kauplemismaht on $ 468.93 USD.
Kas GHT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GHT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:00 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GHT/USD kalkulaator

Summa

GHT
GHT
USD
USD

1 GHT = 0.0669 USD

Kauplemine: GHT

GHTUSDT
$0.0669
$0.0669$0.0669
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu