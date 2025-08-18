Governance Health (GHT) reaalajas hind on $ 0.0669. Viimase 24 tunni jooksul GHT kaubeldud madalaim $ 0.0669 ja kõrgeim $ 0.07128 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GHT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +11.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Governance Health (GHT) – turuteave
$ 468.93
$ 468.93$ 468.93
$ 33.45M
$ 33.45M$ 33.45M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
SONEIUM
Governance Health praegune turukapitalisatsioon on --$ 468.93 24 tunnise kauplemismahuga. GHT ringlev varu on --, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Governance Health (GHT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Governance Health tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00692
+11.53%
60 päeva
$ +0.02129
+46.67%
90 päeva
$ +0.02766
+70.48%
Governance Health Hinnamuutus täna
Täna registreeris GHT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Governance Health 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00692 (+11.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Governance Health 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHT $ +0.02129 (+46.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Governance Health 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02766 (+70.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Governance Health (GHT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.
Governance Health on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Governance Health investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GHT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Governance Health kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Governance Health ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Governance Health hinna ennustus (USD)
Kui palju on Governance Health (GHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Governance Health (GHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Governance Health nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Governance Health (GHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Governance Health (GHT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Governance Health osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Governance Health osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
