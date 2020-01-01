GHOAD (GHOAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GHOAD (GHOAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GHOAD (GHOAD) teave Ghoad project is a meme and Ai coin on the Kaspa network (KRC20), blending fun, community engagement, and cutting-edge BlockDAG technology. Ametlik veebisait: GhoadCoin.xyz Plokiahela Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/GHOAD Ostke GHOAD kohe!

GHOAD (GHOAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GHOAD (GHOAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 910.00K $ 910.00K $ 910.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00485 $ 0.00485 $ 0.00485 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000120869090367267 $ 0.000120869090367267 $ 0.000120869090367267 Praegune hind: $ 0.0002275 $ 0.0002275 $ 0.0002275 Lisateave GHOAD (GHOAD) hinna kohta

GHOAD (GHOAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GHOAD (GHOAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GHOAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GHOAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GHOAD tokeni tokenoomikat, avastage GHOAD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GHOAD Kas olete huvitatud GHOAD (GHOAD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GHOAD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GHOAD MEXC-ist osta!

GHOAD (GHOAD) hinna ajalugu GHOAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GHOAD hinna ajalugu kohe!

GHOAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GHOAD võiks suunduda? Meie GHOAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GHOAD tokeni hinna ennustust kohe!

