Green Grey MetaGame (GGMT) teave GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Ametlik veebisait: https://ggmt.io Valge raamat: https://docs.ggmt.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Ostke GGMT kohe!

Green Grey MetaGame (GGMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Green Grey MetaGame (GGMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Praegune hind: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Lisateave Green Grey MetaGame (GGMT) hinna kohta

Green Grey MetaGame (GGMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Green Grey MetaGame (GGMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GGMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GGMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GGMT tokeni tokenoomikat, avastage GGMT tokeni reaalajas hinda!

Green Grey MetaGame (GGMT) hinna ajalugu GGMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GGMT hinna ajalugu kohe!

GGMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GGMT võiks suunduda? Meie GGMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GGMT tokeni hinna ennustust kohe!

