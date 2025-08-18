Green Grey MetaGame (GGMT) reaalajas hind on $ 0.00068. Viimase 24 tunni jooksul GGMT kaubeldud madalaim $ 0.00068 ja kõrgeim $ 0.00068 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04651291458645828 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000867166293203724.
Lüliajalise tootluse osas on GGMT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Green Grey MetaGame (GGMT) – turuteave
No.6575
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
Green Grey MetaGame praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GGMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.80M.
Green Grey MetaGame (GGMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Green Grey MetaGame tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000097
-12.49%
60 päeva
$ +0.000087
+14.67%
90 päeva
$ -0.000275
-28.80%
Green Grey MetaGame Hinnamuutus täna
Täna registreeris GGMT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Green Grey MetaGame 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000097 (-12.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Green Grey MetaGame 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GGMT $ +0.000087 (+14.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Green Grey MetaGame 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000275 (-28.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Green Grey MetaGame (GGMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.
Green Grey MetaGame on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Green Grey MetaGame investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GGMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Green Grey MetaGame kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Green Grey MetaGame ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Green Grey MetaGame hinna ennustus (USD)
Kui palju on Green Grey MetaGame (GGMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Green Grey MetaGame (GGMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Green Grey MetaGame nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Green Grey MetaGame (GGMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GGMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Green Grey MetaGame (GGMT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Green Grey MetaGame osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Green Grey MetaGame osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.