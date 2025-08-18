Rohkem infot GET

GET Hinnainfo

GET Valge raamat

GET Ametlik veebisait

GET Tokenoomika

GET Hinnaprognoos

GET Ajalugu

GET – ostujuhend

GET-usaldusraha valuutakonverter

GET Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GET logo

GET hind(GET)

1 GET/USD reaalajas hind:

$0.012109
$0.012109$0.012109
0.00%1D
USD
GET (GET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:43:25 (UTC+8)

GET (GET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.011
$ 0.011$ 0.011
24 h madal
$ 0.012112
$ 0.012112$ 0.012112
24 h kõrge

$ 0.011
$ 0.011$ 0.011

$ 0.012112
$ 0.012112$ 0.012112

$ 0.013155838322735681
$ 0.013155838322735681$ 0.013155838322735681

$ 0.004797037399451781
$ 0.004797037399451781$ 0.004797037399451781

0.00%

0.00%

+72.32%

+72.32%

GET (GET) reaalajas hind on $ 0.012109. Viimase 24 tunni jooksul GET kaubeldud madalaim $ 0.011 ja kõrgeim $ 0.012112 näitab aktiivset turu volatiivsust. GETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013155838322735681 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004797037399451781.

Lüliajalise tootluse osas on GET muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +72.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GET (GET) – turuteave

No.4838

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.40K
$ 27.40K$ 27.40K

$ 121.09M
$ 121.09M$ 121.09M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

ADA

GET praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 27.40K 24 tunnise kauplemismahuga. GET ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 121.09M.

GET (GET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GET tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.004756+64.68%
60 päeva$ -0.000191-1.56%
90 päeva$ +0.005751+90.45%
GET Hinnamuutus täna

Täna registreeris GET muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GET 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.004756 (+64.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GET 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GET $ -0.000191 (-1.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GET 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005751 (+90.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GET (GET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GET hinnaajaloo lehte.

Mis on GET (GET)

GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET.

GET on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GET investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GET kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GET ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GET hinna ennustus (USD)

Kui palju on GET (GET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GET (GET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GET hinna ennustust kohe!

GET (GET) tokenoomika

GET (GET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GET (GET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GET osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GET osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GET kohalike valuutade suhtes

1 GET(GET)/VND
318.648335
1 GET(GET)/AUD
A$0.01852677
1 GET(GET)/GBP
0.00883957
1 GET(GET)/EUR
0.01029265
1 GET(GET)/USD
$0.012109
1 GET(GET)/MYR
RM0.05097889
1 GET(GET)/TRY
0.49392611
1 GET(GET)/JPY
¥1.780023
1 GET(GET)/ARS
ARS$15.70549409
1 GET(GET)/RUB
0.96569275
1 GET(GET)/INR
1.05965859
1 GET(GET)/IDR
Rp195.30642427
1 GET(GET)/KRW
16.81794792
1 GET(GET)/PHP
0.68476395
1 GET(GET)/EGP
￡E.0.58462252
1 GET(GET)/BRL
R$0.0653886
1 GET(GET)/CAD
C$0.01671042
1 GET(GET)/BDT
1.47051696
1 GET(GET)/NGN
18.57205766
1 GET(GET)/UAH
0.49901189
1 GET(GET)/VES
Bs1.634715
1 GET(GET)/CLP
$11.673076
1 GET(GET)/PKR
Rs3.43023752
1 GET(GET)/KZT
6.55593369
1 GET(GET)/THB
฿0.3923316
1 GET(GET)/TWD
NT$0.36363327
1 GET(GET)/AED
د.إ0.04444003
1 GET(GET)/CHF
Fr0.0096872
1 GET(GET)/HKD
HK$0.09469238
1 GET(GET)/AMD
֏4.62878634
1 GET(GET)/MAD
.د.م0.10885991
1 GET(GET)/MXN
$0.22680157
1 GET(GET)/PLN
0.04407676
1 GET(GET)/RON
лв0.05231088
1 GET(GET)/SEK
kr0.11551986
1 GET(GET)/BGN
лв0.02022203
1 GET(GET)/HUF
Ft4.09078347
1 GET(GET)/CZK
0.25356246
1 GET(GET)/KWD
د.ك0.003693245
1 GET(GET)/ILS
0.04080733
1 GET(GET)/NOK
kr0.12314853
1 GET(GET)/NZD
$0.02034312

GET ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GET võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GET ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GET kohta

Kui palju on GET (GET) tänapäeval väärt?
Reaalajas GET hind USD on 0.012109 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GET/USD hind?
Praegune hind GET/USD on $ 0.012109. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GET turukapitalisatsioon?
GET turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GET ringlev varu?
GET ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GET (ATH) hind?
GET saavutab ATH hinna summas 0.013155838322735681 USD.
Mis oli kõigi aegade GET madalaim (ATL) hind?
GET nägi ATL hinda summas 0.004797037399451781 USD.
Milline on GET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GET kauplemismaht on $ 27.40K USD.
Kas GET sel aastal kõrgemale ka suundub?
GET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:43:25 (UTC+8)

GET (GET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GET/USD kalkulaator

Summa

GET
GET
USD
USD

1 GET = 0.012109 USD

Kauplemine: GET

GETUSDT
$0.012109
$0.012109$0.012109
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu