GENOME (GENOME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GENOME (GENOME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GENOME (GENOME) teave GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture Ametlik veebisait: https://genomes.io Valge raamat: https://genomes.gitbook.io/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062 Ostke GENOME kohe!

GENOME (GENOME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GENOME (GENOME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 Praegune hind: $ 0.0043 $ 0.0043 $ 0.0043 Lisateave GENOME (GENOME) hinna kohta

GENOME (GENOME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GENOME (GENOME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GENOME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GENOME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GENOME tokeni tokenoomikat, avastage GENOME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GENOME Kas olete huvitatud GENOME (GENOME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GENOME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GENOME MEXC-ist osta!

GENOME (GENOME) hinna ajalugu GENOME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GENOME hinna ajalugu kohe!

GENOME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GENOME võiks suunduda? Meie GENOME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GENOME tokeni hinna ennustust kohe!

