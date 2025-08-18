Rohkem infot GENOME

GENOME logo

GENOME hind(GENOME)

1 GENOME/USD reaalajas hind:

$0.00483
$0.00483$0.00483
-0.82%1D
USD
GENOME (GENOME) reaalajas hinnagraafik
GENOME (GENOME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00473
$ 0.00473$ 0.00473
24 h madal
$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489
24 h kõrge

$ 0.00473
$ 0.00473$ 0.00473

$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489

$ 0.05907566283020662
$ 0.05907566283020662$ 0.05907566283020662

$ 0.001610492707953459
$ 0.001610492707953459$ 0.001610492707953459

-0.42%

-0.82%

-16.12%

-16.12%

GENOME (GENOME) reaalajas hind on $ 0.00484. Viimase 24 tunni jooksul GENOME kaubeldud madalaim $ 0.00473 ja kõrgeim $ 0.00489 näitab aktiivset turu volatiivsust. GENOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05907566283020662 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001610492707953459.

Lüliajalise tootluse osas on GENOME muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -16.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GENOME (GENOME) – turuteave

No.4255

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

GENOME praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.77K 24 tunnise kauplemismahuga. GENOME ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.84M.

GENOME (GENOME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GENOME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000399-0.82%
30 päeva$ -0.00005-1.03%
60 päeva$ +0.0007+16.90%
90 päeva$ -0.0028-36.65%
GENOME Hinnamuutus täna

Täna registreeris GENOME muutuse $ -0.0000399 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GENOME 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00005 (-1.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GENOME 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GENOME $ +0.0007 (+16.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GENOME 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0028 (-36.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GENOME (GENOME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GENOME hinnaajaloo lehte.

Mis on GENOME (GENOME)

GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture

GENOME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GENOME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GENOME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GENOME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GENOME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GENOME hinna ennustus (USD)

Kui palju on GENOME (GENOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GENOME (GENOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GENOME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GENOME hinna ennustust kohe!

GENOME (GENOME) tokenoomika

GENOME (GENOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GENOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GENOME (GENOME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GENOME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GENOME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GENOME kohalike valuutade suhtes

1 GENOME(GENOME)/VND
127.3646
1 GENOME(GENOME)/AUD
A$0.0074052
1 GENOME(GENOME)/GBP
0.0035332
1 GENOME(GENOME)/EUR
0.004114
1 GENOME(GENOME)/USD
$0.00484
1 GENOME(GENOME)/MYR
RM0.0203764
1 GENOME(GENOME)/TRY
0.1974236
1 GENOME(GENOME)/JPY
¥0.71148
1 GENOME(GENOME)/ARS
ARS$6.2775284
1 GENOME(GENOME)/RUB
0.38599
1 GENOME(GENOME)/INR
0.4235484
1 GENOME(GENOME)/IDR
Rp78.0645052
1 GENOME(GENOME)/KRW
6.7221792
1 GENOME(GENOME)/PHP
0.273702
1 GENOME(GENOME)/EGP
￡E.0.2336752
1 GENOME(GENOME)/BRL
R$0.026136
1 GENOME(GENOME)/CAD
C$0.0066792
1 GENOME(GENOME)/BDT
0.5877696
1 GENOME(GENOME)/NGN
7.4233016
1 GENOME(GENOME)/UAH
0.1994564
1 GENOME(GENOME)/VES
Bs0.6534
1 GENOME(GENOME)/CLP
$4.66576
1 GENOME(GENOME)/PKR
Rs1.3710752
1 GENOME(GENOME)/KZT
2.6204244
1 GENOME(GENOME)/THB
฿0.156816
1 GENOME(GENOME)/TWD
NT$0.1453452
1 GENOME(GENOME)/AED
د.إ0.0177628
1 GENOME(GENOME)/CHF
Fr0.003872
1 GENOME(GENOME)/HKD
HK$0.0378488
1 GENOME(GENOME)/AMD
֏1.8501384
1 GENOME(GENOME)/MAD
.د.م0.0435116
1 GENOME(GENOME)/MXN
$0.0906532
1 GENOME(GENOME)/PLN
0.0176176
1 GENOME(GENOME)/RON
лв0.0209088
1 GENOME(GENOME)/SEK
kr0.0461736
1 GENOME(GENOME)/BGN
лв0.0080828
1 GENOME(GENOME)/HUF
Ft1.6350972
1 GENOME(GENOME)/CZK
0.1013496
1 GENOME(GENOME)/KWD
د.ك0.0014762
1 GENOME(GENOME)/ILS
0.0163108
1 GENOME(GENOME)/NOK
kr0.0492228
1 GENOME(GENOME)/NZD
$0.0081312

GENOME ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GENOME võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GENOME ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GENOME kohta

Kui palju on GENOME (GENOME) tänapäeval väärt?
Reaalajas GENOME hind USD on 0.00484 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GENOME/USD hind?
Praegune hind GENOME/USD on $ 0.00484. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GENOME turukapitalisatsioon?
GENOME turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GENOME ringlev varu?
GENOME ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENOME (ATH) hind?
GENOME saavutab ATH hinna summas 0.05907566283020662 USD.
Mis oli kõigi aegade GENOME madalaim (ATL) hind?
GENOME nägi ATL hinda summas 0.001610492707953459 USD.
Milline on GENOME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GENOME kauplemismaht on $ 56.77K USD.
Kas GENOME sel aastal kõrgemale ka suundub?
GENOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENOME hinna ennustust.
GENOME (GENOME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GENOME/USD kalkulaator

Summa

GENOME
GENOME
USD
USD

1 GENOME = 0.00483 USD

Kauplemine: GENOME

GENOMEUSDT
$0.00483
$0.00483$0.00483
-1.02%

