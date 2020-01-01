GenomeFi (GENO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GenomeFi (GENO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GenomeFi (GENO) teave GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users. Ametlik veebisait: https://genomefi.io/ Valge raamat: https://whitepaper.genomefi.io/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xCa730042595a1809793fbe2e9883c184c7Eb27Db Ostke GENO kohe!

GenomeFi (GENO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GenomeFi (GENO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 470.00K $ 470.00K $ 470.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.306 $ 0.306 $ 0.306 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 Praegune hind: $ 0.00047 $ 0.00047 $ 0.00047 Lisateave GenomeFi (GENO) hinna kohta

GenomeFi (GENO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GenomeFi (GENO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GENO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GENO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GENO tokeni tokenoomikat, avastage GENO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GENO Kas olete huvitatud GenomeFi (GENO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GENO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GENO MEXC-ist osta!

GenomeFi (GENO) hinna ajalugu GENO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GENO hinna ajalugu kohe!

GENO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GENO võiks suunduda? Meie GENO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GENO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!