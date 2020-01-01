Genopets (GENE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Genopets (GENE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Genopets (GENE) teave Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet. Ametlik veebisait: https://www.genopets.me/ Valge raamat: https://litepaper.genopets.me/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz Ostke GENE kohe!

Genopets (GENE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Genopets (GENE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 82.49M $ 82.49M $ 82.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 37.8733 $ 37.8733 $ 37.8733 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03674301173240577 $ 0.03674301173240577 $ 0.03674301173240577 Praegune hind: $ 0.03748 $ 0.03748 $ 0.03748 Lisateave Genopets (GENE) hinna kohta

Genopets (GENE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Genopets (GENE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GENE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GENE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GENE tokeni tokenoomikat, avastage GENE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GENE Kas olete huvitatud Genopets (GENE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GENE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GENE MEXC-ist osta!

Genopets (GENE) hinna ajalugu GENE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GENE hinna ajalugu kohe!

GENE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GENE võiks suunduda? Meie GENE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GENE tokeni hinna ennustust kohe!

