Genopets (GENE) reaalajas hind on $ 0.04269. Viimase 24 tunni jooksul GENE kaubeldud madalaim $ 0.04116 ja kõrgeim $ 0.04349 näitab aktiivset turu volatiivsust. GENEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 37.78675049080499 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.040774808096228854.
Lüliajalise tootluse osas on GENE muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -7.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Genopets (GENE) – turuteave
No.1592
$ 3.52M
$ 3.52M
$ 14.90K
$ 14.90K
$ 4.27M
$ 4.27M
82.37M
82.37M
100,000,000
100,000,000
SOL
Genopets praegune turukapitalisatsioon on $ 3.52M$ 14.90K 24 tunnise kauplemismahuga. GENE ringlev varu on 82.37M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Genopets (GENE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Genopets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000085
-0.02%
30 päeva
$ -0.00736
-14.71%
60 päeva
$ -0.01165
-21.44%
90 päeva
$ -0.03173
-42.64%
Genopets Hinnamuutus täna
Täna registreeris GENE muutuse $ -0.0000085 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Genopets 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00736 (-14.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Genopets 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GENE $ -0.01165 (-21.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Genopets 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03173 (-42.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Genopets (GENE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.
