Genopets hind(GENE)

1 GENE/USD reaalajas hind:

$0.04269
-0.02%1D
USD
Genopets (GENE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:45 (UTC+8)

Genopets (GENE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04116
24 h madal
$ 0.04349
24 h kõrge

$ 0.04116
$ 0.04349
$ 37.78675049080499
$ 0.040774808096228854
-1.03%

-0.02%

-7.62%

-7.62%

Genopets (GENE) reaalajas hind on $ 0.04269. Viimase 24 tunni jooksul GENE kaubeldud madalaim $ 0.04116 ja kõrgeim $ 0.04349 näitab aktiivset turu volatiivsust. GENEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 37.78675049080499 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.040774808096228854.

Lüliajalise tootluse osas on GENE muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -7.62% viimase 7 päeva jooksul.

Genopets (GENE) – turuteave

No.1592

$ 3.52M
$ 14.90K
$ 4.27M
82.37M
100,000,000
SOL

Genopets praegune turukapitalisatsioon on $ 3.52M $ 14.90K 24 tunnise kauplemismahuga. GENE ringlev varu on 82.37M, mille koguvaru on 100000000.

Genopets (GENE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Genopets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000085-0.02%
30 päeva$ -0.00736-14.71%
60 päeva$ -0.01165-21.44%
90 päeva$ -0.03173-42.64%
Genopets Hinnamuutus täna

Täna registreeris GENE muutuse $ -0.0000085 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Genopets 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00736 (-14.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Genopets 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GENE $ -0.01165 (-21.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Genopets 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03173 (-42.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Genopets (GENE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Genopets hinnaajaloo lehte.

Mis on Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Genopets on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Genopets investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GENE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Genopets kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Genopets ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Genopets hinna ennustus (USD)

Kui palju on Genopets (GENE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Genopets (GENE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Genopets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Genopets hinna ennustust kohe!

Genopets (GENE) tokenoomika

Genopets (GENE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GENE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Genopets (GENE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Genopets osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Genopets osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GENE kohalike valuutade suhtes

1 Genopets(GENE)/VND
1,123.38735
1 Genopets(GENE)/AUD
A$0.0648888
1 Genopets(GENE)/GBP
0.0311637
1 Genopets(GENE)/EUR
0.0362865
1 Genopets(GENE)/USD
$0.04269
1 Genopets(GENE)/MYR
RM0.1797249
1 Genopets(GENE)/TRY
1.7413251
1 Genopets(GENE)/JPY
¥6.27543
1 Genopets(GENE)/ARS
ARS$55.3693569
1 Genopets(GENE)/RUB
3.4028199
1 Genopets(GENE)/INR
3.7358019
1 Genopets(GENE)/IDR
Rp688.5482907
1 Genopets(GENE)/KRW
59.2912872
1 Genopets(GENE)/PHP
2.4141195
1 Genopets(GENE)/EGP
￡E.2.0602194
1 Genopets(GENE)/BRL
R$0.230526
1 Genopets(GENE)/CAD
C$0.0589122
1 Genopets(GENE)/BDT
5.1842736
1 Genopets(GENE)/NGN
65.4753606
1 Genopets(GENE)/UAH
1.7592549
1 Genopets(GENE)/VES
Bs5.76315
1 Genopets(GENE)/CLP
$41.15316
1 Genopets(GENE)/PKR
Rs12.0932232
1 Genopets(GENE)/KZT
23.1127929
1 Genopets(GENE)/THB
฿1.378887
1 Genopets(GENE)/TWD
NT$1.2819807
1 Genopets(GENE)/AED
د.إ0.1566723
1 Genopets(GENE)/CHF
Fr0.034152
1 Genopets(GENE)/HKD
HK$0.3338358
1 Genopets(GENE)/AMD
֏16.3186794
1 Genopets(GENE)/MAD
.د.م0.3837831
1 Genopets(GENE)/MXN
$0.8055603
1 Genopets(GENE)/PLN
0.1553916
1 Genopets(GENE)/RON
лв0.1844208
1 Genopets(GENE)/SEK
kr0.4076895
1 Genopets(GENE)/BGN
лв0.0712923
1 Genopets(GENE)/HUF
Ft14.412144
1 Genopets(GENE)/CZK
0.892221
1 Genopets(GENE)/KWD
د.ك0.01302045
1 Genopets(GENE)/ILS
0.1438653
1 Genopets(GENE)/NOK
kr0.4350111
1 Genopets(GENE)/NZD
$0.0717192

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Genopets kohta

Kui palju on Genopets (GENE) tänapäeval väärt?
Reaalajas GENE hind USD on 0.04269 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GENE/USD hind?
Praegune hind GENE/USD on $ 0.04269. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Genopets turukapitalisatsioon?
GENE turukapitalisatsioon on $ 3.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GENE ringlev varu?
GENE ringlev varu on 82.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENE (ATH) hind?
GENE saavutab ATH hinna summas 37.78675049080499 USD.
Mis oli kõigi aegade GENE madalaim (ATL) hind?
GENE nägi ATL hinda summas 0.040774808096228854 USD.
Milline on GENE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GENE kauplemismaht on $ 14.90K USD.
Kas GENE sel aastal kõrgemale ka suundub?
GENE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENE hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

