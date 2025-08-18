Mis on Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Genopets hinna ennustus (USD)

Kui palju on Genopets (GENE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Genopets (GENE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Genopets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Genopets hinna ennustust kohe!

Genopets (GENE) tokenoomika

Genopets (GENE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GENE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Genopets ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Genopets võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Genopets kohta Kui palju on Genopets (GENE) tänapäeval väärt? Reaalajas GENE hind USD on 0.04269 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GENE/USD hind? $ 0.04269 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GENE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Genopets turukapitalisatsioon? GENE turukapitalisatsioon on $ 3.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GENE ringlev varu? GENE ringlev varu on 82.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENE (ATH) hind? GENE saavutab ATH hinna summas 37.78675049080499 USD . Mis oli kõigi aegade GENE madalaim (ATL) hind? GENE nägi ATL hinda summas 0.040774808096228854 USD . Milline on GENE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GENE kauplemismaht on $ 14.90K USD . Kas GENE sel aastal kõrgemale ka suundub? GENE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENE hinna ennustust

