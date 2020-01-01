Gems (GEMS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gems (GEMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gems (GEMS) teave Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Ametlik veebisait: https://gems.vip Valge raamat: https://gems.vip/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Ostke GEMS kohe!

Gems (GEMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gems (GEMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.60M $ 56.60M $ 56.60M Koguvaru: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M Ringlev varu: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 119.35M $ 119.35M $ 119.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Praegune hind: $ 0.14153 $ 0.14153 $ 0.14153 Lisateave Gems (GEMS) hinna kohta

Gems (GEMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gems (GEMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEMS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEMS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEMS tokeni tokenoomikat, avastage GEMS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GEMS Kas olete huvitatud Gems (GEMS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GEMS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GEMS MEXC-ist osta!

Gems (GEMS) hinna ajalugu GEMS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GEMS hinna ajalugu kohe!

GEMS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GEMS võiks suunduda? Meie GEMS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GEMS tokeni hinna ennustust kohe!

