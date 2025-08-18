Rohkem infot GEMS

Gems logo

Gems hind(GEMS)

1 GEMS/USD reaalajas hind:

$0.13836
-0.77%1D
USD
Gems (GEMS) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:32:00 (UTC+8)

Gems (GEMS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.12656
24 h madal
$ 0.16
24 h kõrge

$ 0.12656
$ 0.16
$ 0.32139111116021507
$ 0.013651603284725885
+0.02%

-0.77%

+17.03%

+17.03%

Gems (GEMS) reaalajas hind on $ 0.13831. Viimase 24 tunni jooksul GEMS kaubeldud madalaim $ 0.12656 ja kõrgeim $ 0.16 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.32139111116021507 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013651603284725885.

Lüliajalise tootluse osas on GEMS muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +17.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gems (GEMS) – turuteave

No.565

$ 55.31M
$ 495.33K
$ 116.64M
399.93M
843,303,980
838,793,459.3
47.42%

ETH

Gems praegune turukapitalisatsioon on $ 55.31M $ 495.33K 24 tunnise kauplemismahuga. GEMS ringlev varu on 399.93M, mille koguvaru on 838793459.3. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.64M.

Gems (GEMS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gems tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0010736-0.77%
30 päeva$ +0.06557+90.14%
60 päeva$ +0.10566+323.61%
90 päeva$ +0.08975+184.82%
Gems Hinnamuutus täna

Täna registreeris GEMS muutuse $ -0.0010736 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gems 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.06557 (+90.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gems 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEMS $ +0.10566 (+323.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gems 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.08975 (+184.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gems (GEMS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gems hinnaajaloo lehte.

Mis on Gems (GEMS)

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

Gems on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gems investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GEMS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gems kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gems ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gems hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gems (GEMS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gems (GEMS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gems nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gems hinna ennustust kohe!

Gems (GEMS) tokenoomika

Gems (GEMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gems (GEMS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gems osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gems osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GEMS kohalike valuutade suhtes

1 Gems(GEMS)/VND
3,639.62765
1 Gems(GEMS)/AUD
A$0.2102312
1 Gems(GEMS)/GBP
0.1009663
1 Gems(GEMS)/EUR
0.1175635
1 Gems(GEMS)/USD
$0.13831
1 Gems(GEMS)/MYR
RM0.5822851
1 Gems(GEMS)/TRY
5.6416649
1 Gems(GEMS)/JPY
¥20.33157
1 Gems(GEMS)/ARS
ARS$179.3894531
1 Gems(GEMS)/RUB
11.0246901
1 Gems(GEMS)/INR
12.1035081
1 Gems(GEMS)/IDR
Rp2,230.8061393
1 Gems(GEMS)/KRW
192.0959928
1 Gems(GEMS)/PHP
7.8214305
1 Gems(GEMS)/EGP
￡E.6.6748406
1 Gems(GEMS)/BRL
R$0.746874
1 Gems(GEMS)/CAD
C$0.1908678
1 Gems(GEMS)/BDT
16.7963664
1 Gems(GEMS)/NGN
212.1315794
1 Gems(GEMS)/UAH
5.6997551
1 Gems(GEMS)/VES
Bs18.67185
1 Gems(GEMS)/CLP
$133.33084
1 Gems(GEMS)/PKR
Rs39.1804568
1 Gems(GEMS)/KZT
74.8824171
1 Gems(GEMS)/THB
฿4.4798609
1 Gems(GEMS)/TWD
NT$4.1534493
1 Gems(GEMS)/AED
د.إ0.5075977
1 Gems(GEMS)/CHF
Fr0.110648
1 Gems(GEMS)/HKD
HK$1.0815842
1 Gems(GEMS)/AMD
֏52.8703806
1 Gems(GEMS)/MAD
.د.م1.2434069
1 Gems(GEMS)/MXN
$2.6099097
1 Gems(GEMS)/PLN
0.5034484
1 Gems(GEMS)/RON
лв0.5974992
1 Gems(GEMS)/SEK
kr1.3208605
1 Gems(GEMS)/BGN
лв0.2309777
1 Gems(GEMS)/HUF
Ft46.693456
1 Gems(GEMS)/CZK
2.890679
1 Gems(GEMS)/KWD
د.ك0.04218455
1 Gems(GEMS)/ILS
0.4661047
1 Gems(GEMS)/NOK
kr1.4093789
1 Gems(GEMS)/NZD
$0.2323608

Gems ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gems võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gems ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gems kohta

Kui palju on Gems (GEMS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEMS hind USD on 0.13831 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEMS/USD hind?
Praegune hind GEMS/USD on $ 0.13831. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gems turukapitalisatsioon?
GEMS turukapitalisatsioon on $ 55.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEMS ringlev varu?
GEMS ringlev varu on 399.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEMS (ATH) hind?
GEMS saavutab ATH hinna summas 0.32139111116021507 USD.
Mis oli kõigi aegade GEMS madalaim (ATL) hind?
GEMS nägi ATL hinda summas 0.013651603284725885 USD.
Milline on GEMS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEMS kauplemismaht on $ 495.33K USD.
Kas GEMS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEMS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEMS hinna ennustust.
2025-08-18 02:32:00 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

