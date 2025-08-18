Gems (GEMS) reaalajas hind on $ 0.13831. Viimase 24 tunni jooksul GEMS kaubeldud madalaim $ 0.12656 ja kõrgeim $ 0.16 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.32139111116021507 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013651603284725885.
Lüliajalise tootluse osas on GEMS muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +17.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gems (GEMS) – turuteave
$ 55.31M
$ 495.33K
$ 116.64M
399.93M
843,303,980
838,793,459.3
47.42%
Gems praegune turukapitalisatsioon on $ 55.31M$ 495.33K 24 tunnise kauplemismahuga. GEMS ringlev varu on 399.93M, mille koguvaru on 838793459.3. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.64M.
Gems (GEMS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gems tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0010736
-0.77%
30 päeva
$ +0.06557
+90.14%
60 päeva
$ +0.10566
+323.61%
90 päeva
$ +0.08975
+184.82%
Gems Hinnamuutus täna
Täna registreeris GEMS muutuse $ -0.0010736 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gems 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.06557 (+90.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gems 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEMS $ +0.10566 (+323.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gems 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.08975 (+184.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gems (GEMS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.
Gems on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gems investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GEMS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gems kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gems ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gems hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gems (GEMS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gems (GEMS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gems nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gems (GEMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gems (GEMS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gems osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gems osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.