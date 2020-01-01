Gelato Network (GEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gelato Network (GEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gelato Network (GEL) teave Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Ametlik veebisait: https://gelato.network/ Valge raamat: https://docs.gelato.network/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Ostke GEL kohe!

Gelato Network (GEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gelato Network (GEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M Koguvaru: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Ringlev varu: $ 263.14M $ 263.14M $ 263.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.57M $ 25.57M $ 25.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Praegune hind: $ 0.06077 $ 0.06077 $ 0.06077 Lisateave Gelato Network (GEL) hinna kohta

Gelato Network (GEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gelato Network (GEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEL tokeni tokenoomikat, avastage GEL tokeni reaalajas hinda!

Gelato Network (GEL) hinna ajalugu GEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GEL hinna ajalugu kohe!

