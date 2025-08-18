Mis on Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network (GEL) tokenoomika

Gelato Network (GEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gelato Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gelato Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gelato Network kohta Kui palju on Gelato Network (GEL) tänapäeval väärt? Reaalajas GEL hind USD on 0.06767 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GEL/USD hind? $ 0.06767 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GEL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gelato Network turukapitalisatsioon? GEL turukapitalisatsioon on $ 17.81M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GEL ringlev varu? GEL ringlev varu on 263.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEL (ATH) hind? GEL saavutab ATH hinna summas 4.248103084399532 USD . Mis oli kõigi aegade GEL madalaim (ATL) hind? GEL nägi ATL hinda summas 0.032974778219578824 USD . Milline on GEL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GEL kauplemismaht on $ 99.85K USD . Kas GEL sel aastal kõrgemale ka suundub? GEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEL hinna ennustust

