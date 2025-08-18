Gelato Network (GEL) reaalajas hind on $ 0.06767. Viimase 24 tunni jooksul GEL kaubeldud madalaim $ 0.06207 ja kõrgeim $ 0.075 näitab aktiivset turu volatiivsust. GELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.248103084399532 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.032974778219578824.
Lüliajalise tootluse osas on GEL muutunud +0.41% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -11.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gelato Network (GEL) – turuteave
No.960
$ 17.81M
$ 17.81M$ 17.81M
$ 99.85K
$ 99.85K$ 99.85K
$ 28.47M
$ 28.47M$ 28.47M
263.14M
263.14M 263.14M
420,690,000
420,690,000 420,690,000
ETH
Gelato Network praegune turukapitalisatsioon on $ 17.81M$ 99.85K 24 tunnise kauplemismahuga. GEL ringlev varu on 263.14M, mille koguvaru on 420690000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Gelato Network (GEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gelato Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000135
+0.02%
30 päeva
$ +0.01067
+18.71%
60 päeva
$ +0.02886
+74.36%
90 päeva
$ -0.02591
-27.69%
Gelato Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris GEL muutuse $ +0.0000135 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gelato Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01067 (+18.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gelato Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEL $ +0.02886 (+74.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gelato Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02591 (-27.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gelato Network (GEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.
Gelato Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gelato Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gelato Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gelato Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gelato Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gelato Network (GEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gelato Network (GEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gelato Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gelato Network (GEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gelato Network (GEL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gelato Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gelato Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.