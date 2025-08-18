Rohkem infot GEL

Gelato Network hind(GEL)

1 GEL/USD reaalajas hind:

$0.06767
+0.02%1D
USD
Gelato Network (GEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:37 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06207
24 h madal
$ 0.075
24 h kõrge

$ 0.06207
$ 0.075
$ 4.248103084399532
$ 0.032974778219578824
+0.41%

+0.02%

-11.21%

-11.21%

Gelato Network (GEL) reaalajas hind on $ 0.06767. Viimase 24 tunni jooksul GEL kaubeldud madalaim $ 0.06207 ja kõrgeim $ 0.075 näitab aktiivset turu volatiivsust. GELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.248103084399532 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.032974778219578824.

Lüliajalise tootluse osas on GEL muutunud +0.41% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -11.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gelato Network (GEL) – turuteave

No.960

$ 17.81M
$ 99.85K
$ 28.47M
263.14M
420,690,000
ETH

Gelato Network praegune turukapitalisatsioon on $ 17.81M $ 99.85K 24 tunnise kauplemismahuga. GEL ringlev varu on 263.14M, mille koguvaru on 420690000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Gelato Network (GEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gelato Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000135+0.02%
30 päeva$ +0.01067+18.71%
60 päeva$ +0.02886+74.36%
90 päeva$ -0.02591-27.69%
Gelato Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris GEL muutuse $ +0.0000135 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gelato Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01067 (+18.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gelato Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEL $ +0.02886 (+74.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gelato Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02591 (-27.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gelato Network (GEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gelato Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gelato Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gelato Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gelato Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gelato Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gelato Network (GEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gelato Network (GEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gelato Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gelato Network hinna ennustust kohe!

Gelato Network (GEL) tokenoomika

Gelato Network (GEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gelato Network (GEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gelato Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gelato Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gelato Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gelato Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gelato Network kohta

Kui palju on Gelato Network (GEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEL hind USD on 0.06767 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEL/USD hind?
Praegune hind GEL/USD on $ 0.06767. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gelato Network turukapitalisatsioon?
GEL turukapitalisatsioon on $ 17.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEL ringlev varu?
GEL ringlev varu on 263.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEL (ATH) hind?
GEL saavutab ATH hinna summas 4.248103084399532 USD.
Mis oli kõigi aegade GEL madalaim (ATL) hind?
GEL nägi ATL hinda summas 0.032974778219578824 USD.
Milline on GEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEL kauplemismaht on $ 99.85K USD.
Kas GEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:37 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

