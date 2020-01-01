Gearbox (GEAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gearbox (GEAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gearbox (GEAR) teave Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage. Ametlik veebisait: https://gearbox.fi/ Valge raamat: https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances Ostke GEAR kohe!

Gearbox (GEAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gearbox (GEAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.94M $ 33.94M $ 33.94M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.94M $ 33.94M $ 33.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.037494 $ 0.037494 $ 0.037494 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 Praegune hind: $ 0.003394 $ 0.003394 $ 0.003394 Lisateave Gearbox (GEAR) hinna kohta

Gearbox (GEAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gearbox (GEAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEAR tokeni tokenoomikat, avastage GEAR tokeni reaalajas hinda!

Gearbox (GEAR) hinna ajalugu GEAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GEAR hinna ajalugu kohe!

GEAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GEAR võiks suunduda? Meie GEAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GEAR tokeni hinna ennustust kohe!

