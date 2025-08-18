Gearbox (GEAR) reaalajas hind on $ 0.00389. Viimase 24 tunni jooksul GEAR kaubeldud madalaim $ 0.003825 ja kõrgeim $ 0.003968 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04199126237952066 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002394699189497087.
Lüliajalise tootluse osas on GEAR muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel -9.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gearbox (GEAR) – turuteave
No.680
$ 38.90M
$ 38.90M$ 38.90M
$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K
$ 38.90M
$ 38.90M$ 38.90M
10.00B
10.00B 10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
100.00%
ETH
Gearbox praegune turukapitalisatsioon on $ 38.90M$ 32.60K 24 tunnise kauplemismahuga. GEAR ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.90M.
Gearbox (GEAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gearbox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006687
-1.69%
30 päeva
$ -0.00027
-6.50%
60 päeva
$ +0.000803
+26.01%
90 päeva
$ +0.00015
+4.01%
Gearbox Hinnamuutus täna
Täna registreeris GEAR muutuse $ -0.00006687 (-1.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gearbox 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00027 (-6.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gearbox 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEAR $ +0.000803 (+26.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gearbox 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00015 (+4.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gearbox (GEAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.
Gearbox on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gearbox investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GEAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gearbox kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gearbox ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gearbox hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gearbox (GEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gearbox (GEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gearbox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gearbox (GEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gearbox (GEAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gearbox osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gearbox osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.