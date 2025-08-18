Rohkem infot GEAR

GEAR Hinnainfo

GEAR Valge raamat

GEAR Ametlik veebisait

GEAR Tokenoomika

GEAR Hinnaprognoos

GEAR Ajalugu

GEAR – ostujuhend

GEAR-usaldusraha valuutakonverter

GEAR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Gearbox logo

Gearbox hind(GEAR)

1 GEAR/USD reaalajas hind:

$0.00389
$0.00389$0.00389
-1.69%1D
USD
Gearbox (GEAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:25:29 (UTC+8)

Gearbox (GEAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003825
$ 0.003825$ 0.003825
24 h madal
$ 0.003968
$ 0.003968$ 0.003968
24 h kõrge

$ 0.003825
$ 0.003825$ 0.003825

$ 0.003968
$ 0.003968$ 0.003968

$ 0.04199126237952066
$ 0.04199126237952066$ 0.04199126237952066

$ 0.002394699189497087
$ 0.002394699189497087$ 0.002394699189497087

-0.41%

-1.69%

-9.16%

-9.16%

Gearbox (GEAR) reaalajas hind on $ 0.00389. Viimase 24 tunni jooksul GEAR kaubeldud madalaim $ 0.003825 ja kõrgeim $ 0.003968 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04199126237952066 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002394699189497087.

Lüliajalise tootluse osas on GEAR muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel -9.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gearbox (GEAR) – turuteave

No.680

$ 38.90M
$ 38.90M$ 38.90M

$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K

$ 38.90M
$ 38.90M$ 38.90M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

ETH

Gearbox praegune turukapitalisatsioon on $ 38.90M $ 32.60K 24 tunnise kauplemismahuga. GEAR ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.90M.

Gearbox (GEAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gearbox tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006687-1.69%
30 päeva$ -0.00027-6.50%
60 päeva$ +0.000803+26.01%
90 päeva$ +0.00015+4.01%
Gearbox Hinnamuutus täna

Täna registreeris GEAR muutuse $ -0.00006687 (-1.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gearbox 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00027 (-6.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gearbox 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEAR $ +0.000803 (+26.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gearbox 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00015 (+4.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gearbox (GEAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gearbox hinnaajaloo lehte.

Mis on Gearbox (GEAR)

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Gearbox on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gearbox investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GEAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gearbox kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gearbox ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gearbox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gearbox (GEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gearbox (GEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gearbox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gearbox hinna ennustust kohe!

Gearbox (GEAR) tokenoomika

Gearbox (GEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gearbox (GEAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gearbox osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gearbox osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GEAR kohalike valuutade suhtes

1 Gearbox(GEAR)/VND
102.36535
1 Gearbox(GEAR)/AUD
A$0.0059128
1 Gearbox(GEAR)/GBP
0.0028397
1 Gearbox(GEAR)/EUR
0.0033065
1 Gearbox(GEAR)/USD
$0.00389
1 Gearbox(GEAR)/MYR
RM0.0163769
1 Gearbox(GEAR)/TRY
0.1586731
1 Gearbox(GEAR)/JPY
¥0.57183
1 Gearbox(GEAR)/ARS
ARS$5.0453689
1 Gearbox(GEAR)/RUB
0.3100719
1 Gearbox(GEAR)/INR
0.3404139
1 Gearbox(GEAR)/IDR
Rp62.7419267
1 Gearbox(GEAR)/KRW
5.4027432
1 Gearbox(GEAR)/PHP
0.2199795
1 Gearbox(GEAR)/EGP
￡E.0.1877314
1 Gearbox(GEAR)/BRL
R$0.021006
1 Gearbox(GEAR)/CAD
C$0.0053682
1 Gearbox(GEAR)/BDT
0.4724016
1 Gearbox(GEAR)/NGN
5.9662486
1 Gearbox(GEAR)/UAH
0.1603069
1 Gearbox(GEAR)/VES
Bs0.52515
1 Gearbox(GEAR)/CLP
$3.74996
1 Gearbox(GEAR)/PKR
Rs1.1019592
1 Gearbox(GEAR)/KZT
2.1060849
1 Gearbox(GEAR)/THB
฿0.125647
1 Gearbox(GEAR)/TWD
NT$0.1168167
1 Gearbox(GEAR)/AED
د.إ0.0142763
1 Gearbox(GEAR)/CHF
Fr0.003112
1 Gearbox(GEAR)/HKD
HK$0.0304198
1 Gearbox(GEAR)/AMD
֏1.4869914
1 Gearbox(GEAR)/MAD
.د.م0.0349711
1 Gearbox(GEAR)/MXN
$0.0734043
1 Gearbox(GEAR)/PLN
0.0141596
1 Gearbox(GEAR)/RON
лв0.0168048
1 Gearbox(GEAR)/SEK
kr0.0371495
1 Gearbox(GEAR)/BGN
лв0.0064963
1 Gearbox(GEAR)/HUF
Ft1.313264
1 Gearbox(GEAR)/CZK
0.081301
1 Gearbox(GEAR)/KWD
د.ك0.00118645
1 Gearbox(GEAR)/ILS
0.0131093
1 Gearbox(GEAR)/NOK
kr0.0396391
1 Gearbox(GEAR)/NZD
$0.0065352

Gearbox ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gearbox võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gearbox ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gearbox kohta

Kui palju on Gearbox (GEAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEAR hind USD on 0.00389 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEAR/USD hind?
Praegune hind GEAR/USD on $ 0.00389. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gearbox turukapitalisatsioon?
GEAR turukapitalisatsioon on $ 38.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEAR ringlev varu?
GEAR ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEAR (ATH) hind?
GEAR saavutab ATH hinna summas 0.04199126237952066 USD.
Mis oli kõigi aegade GEAR madalaim (ATL) hind?
GEAR nägi ATL hinda summas 0.002394699189497087 USD.
Milline on GEAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEAR kauplemismaht on $ 32.60K USD.
Kas GEAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:25:29 (UTC+8)

Gearbox (GEAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GEAR/USD kalkulaator

Summa

GEAR
GEAR
USD
USD

1 GEAR = 0.00389 USD

Kauplemine: GEAR

GEARUSDT
$0.00389
$0.00389$0.00389
-1.24%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu