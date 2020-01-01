GCOTI (GCOTI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GCOTI (GCOTI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GCOTI (GCOTI) teave COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more. Ametlik veebisait: https://coti.io/ Valge raamat: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.coti.io/ Ostke GCOTI kohe!

GCOTI (GCOTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GCOTI (GCOTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.88M $ 8.88M $ 8.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.16251 $ 0.16251 $ 0.16251 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 Praegune hind: $ 0.00888 $ 0.00888 $ 0.00888 Lisateave GCOTI (GCOTI) hinna kohta

GCOTI (GCOTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GCOTI (GCOTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GCOTI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GCOTI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GCOTI tokeni tokenoomikat, avastage GCOTI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GCOTI Kas olete huvitatud GCOTI (GCOTI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GCOTI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GCOTI MEXC-ist osta!

GCOTI (GCOTI) hinna ajalugu GCOTI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GCOTI hinna ajalugu kohe!

GCOTI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GCOTI võiks suunduda? Meie GCOTI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GCOTI tokeni hinna ennustust kohe!

