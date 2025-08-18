Mis on GCOTI (GCOTI)

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

GCOTI (GCOTI) tokenoomika

GCOTI (GCOTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCOTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GCOTI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GCOTI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GCOTI kohta Kui palju on GCOTI (GCOTI) tänapäeval väärt? Reaalajas GCOTI hind USD on 0.00888 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GCOTI/USD hind? $ 0.00888 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GCOTI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GCOTI turukapitalisatsioon? GCOTI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GCOTI ringlev varu? GCOTI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCOTI (ATH) hind? GCOTI saavutab ATH hinna summas 0.1540755162987332 USD . Mis oli kõigi aegade GCOTI madalaim (ATL) hind? GCOTI nägi ATL hinda summas 0.00780495783432385 USD . Milline on GCOTI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GCOTI kauplemismaht on $ 0.00 USD . Kas GCOTI sel aastal kõrgemale ka suundub? GCOTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GCOTI hinna ennustust

