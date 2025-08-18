Rohkem infot GCOTI

GCOTI logo

GCOTI hind(GCOTI)

1 GCOTI/USD reaalajas hind:

$0.00888
0.00%1D
USD
GCOTI (GCOTI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:29 (UTC+8)

GCOTI (GCOTI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00888
24 h madal
$ 0.00888
24 h kõrge

$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.1540755162987332
$ 0.00780495783432385
0.00%

0.00%

-21.35%

-21.35%

GCOTI (GCOTI) reaalajas hind on $ 0.00888. Viimase 24 tunni jooksul GCOTI kaubeldud madalaim $ 0.00888 ja kõrgeim $ 0.00888 näitab aktiivset turu volatiivsust. GCOTIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1540755162987332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00780495783432385.

Lüliajalise tootluse osas on GCOTI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -21.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GCOTI (GCOTI) – turuteave

No.5538

$ 0.00
$ 0.00
$ 8.88M
0.00
1,000,000,000
ETH

GCOTI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GCOTI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GCOTI (GCOTI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GCOTI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00263-22.85%
60 päeva$ -0.00278-23.85%
90 päeva$ -0.00555-38.47%
GCOTI Hinnamuutus täna

Täna registreeris GCOTI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GCOTI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00263 (-22.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GCOTI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GCOTI $ -0.00278 (-23.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GCOTI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00555 (-38.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GCOTI (GCOTI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GCOTI hinnaajaloo lehte.

Mis on GCOTI (GCOTI)

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

GCOTI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GCOTI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GCOTI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GCOTI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GCOTI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GCOTI hinna ennustus (USD)

Kui palju on GCOTI (GCOTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GCOTI (GCOTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GCOTI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GCOTI hinna ennustust kohe!

GCOTI (GCOTI) tokenoomika

GCOTI (GCOTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCOTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GCOTI (GCOTI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GCOTI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GCOTI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GCOTI kohalike valuutade suhtes

1 GCOTI(GCOTI)/VND
233.6772
1 GCOTI(GCOTI)/AUD
A$0.0134976
1 GCOTI(GCOTI)/GBP
0.0064824
1 GCOTI(GCOTI)/EUR
0.007548
1 GCOTI(GCOTI)/USD
$0.00888
1 GCOTI(GCOTI)/MYR
RM0.0373848
1 GCOTI(GCOTI)/TRY
0.3622152
1 GCOTI(GCOTI)/JPY
¥1.30536
1 GCOTI(GCOTI)/ARS
ARS$11.5174488
1 GCOTI(GCOTI)/RUB
0.7078248
1 GCOTI(GCOTI)/INR
0.7770888
1 GCOTI(GCOTI)/IDR
Rp143.2257864
1 GCOTI(GCOTI)/KRW
12.3332544
1 GCOTI(GCOTI)/PHP
0.502164
1 GCOTI(GCOTI)/EGP
￡E.0.4285488
1 GCOTI(GCOTI)/BRL
R$0.047952
1 GCOTI(GCOTI)/CAD
C$0.0122544
1 GCOTI(GCOTI)/BDT
1.0783872
1 GCOTI(GCOTI)/NGN
13.6196112
1 GCOTI(GCOTI)/UAH
0.3659448
1 GCOTI(GCOTI)/VES
Bs1.1988
1 GCOTI(GCOTI)/CLP
$8.56032
1 GCOTI(GCOTI)/PKR
Rs2.5155264
1 GCOTI(GCOTI)/KZT
4.8077208
1 GCOTI(GCOTI)/THB
฿0.286824
1 GCOTI(GCOTI)/TWD
NT$0.2666664
1 GCOTI(GCOTI)/AED
د.إ0.0325896
1 GCOTI(GCOTI)/CHF
Fr0.007104
1 GCOTI(GCOTI)/HKD
HK$0.0694416
1 GCOTI(GCOTI)/AMD
֏3.3944688
1 GCOTI(GCOTI)/MAD
.د.م0.0798312
1 GCOTI(GCOTI)/MXN
$0.1675656
1 GCOTI(GCOTI)/PLN
0.0323232
1 GCOTI(GCOTI)/RON
лв0.0383616
1 GCOTI(GCOTI)/SEK
kr0.084804
1 GCOTI(GCOTI)/BGN
лв0.0148296
1 GCOTI(GCOTI)/HUF
Ft2.997888
1 GCOTI(GCOTI)/CZK
0.185592
1 GCOTI(GCOTI)/KWD
د.ك0.0027084
1 GCOTI(GCOTI)/ILS
0.0299256
1 GCOTI(GCOTI)/NOK
kr0.0904872
1 GCOTI(GCOTI)/NZD
$0.0149184

GCOTI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GCOTI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GCOTI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GCOTI kohta

Kui palju on GCOTI (GCOTI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GCOTI hind USD on 0.00888 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GCOTI/USD hind?
Praegune hind GCOTI/USD on $ 0.00888. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GCOTI turukapitalisatsioon?
GCOTI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GCOTI ringlev varu?
GCOTI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCOTI (ATH) hind?
GCOTI saavutab ATH hinna summas 0.1540755162987332 USD.
Mis oli kõigi aegade GCOTI madalaim (ATL) hind?
GCOTI nägi ATL hinda summas 0.00780495783432385 USD.
Milline on GCOTI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GCOTI kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas GCOTI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GCOTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GCOTI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:29 (UTC+8)

GCOTI (GCOTI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GCOTI/USD kalkulaator

Summa

GCOTI
GCOTI
USD
USD

1 GCOTI = 0.00888 USD

Kauplemine: GCOTI

GCOTIUSDT
$0.00888
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu