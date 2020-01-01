GCB TOKEN (GCB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GCB TOKEN (GCB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GCB TOKEN (GCB) teave GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. Ametlik veebisait: https://www.gcbex.com Valge raamat: https://gcbtoken.io/download/white-paper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Ostke GCB kohe!

GCB TOKEN (GCB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GCB TOKEN (GCB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.74M $ 45.74M $ 45.74M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.15M $ 95.15M $ 95.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 Kõigi aegade madalaim: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 Praegune hind: $ 0.03806 $ 0.03806 $ 0.03806 Lisateave GCB TOKEN (GCB) hinna kohta

GCB TOKEN (GCB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GCB TOKEN (GCB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GCB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GCB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GCB tokeni tokenoomikat, avastage GCB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GCB Kas olete huvitatud GCB TOKEN (GCB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GCB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GCB MEXC-ist osta!

GCB TOKEN (GCB) hinna ajalugu GCB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GCB hinna ajalugu kohe!

GCB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GCB võiks suunduda? Meie GCB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GCB tokeni hinna ennustust kohe!

