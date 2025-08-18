GCB TOKEN (GCB) reaalajas hind on $ 0.03665. Viimase 24 tunni jooksul GCB kaubeldud madalaim $ 0.03664 ja kõrgeim $ 0.04784 näitab aktiivset turu volatiivsust. GCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3413586978426147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025015739570114492.
Lüliajalise tootluse osas on GCB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -11.23% 24 tunni vältel -27.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GCB TOKEN (GCB) – turuteave
No.545
$ 44.05M
$ 44.05M$ 44.05M
$ 643.67
$ 643.67$ 643.67
$ 91.63M
$ 91.63M$ 91.63M
1.20B
1.20B 1.20B
2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
1,201,844,746.3740873
1,201,844,746.3740873 1,201,844,746.3740873
48.07%
BSC
GCB TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 44.05M$ 643.67 24 tunnise kauplemismahuga. GCB ringlev varu on 1.20B, mille koguvaru on 1201844746.3740873. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.63M.
GCB TOKEN (GCB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GCB TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0046365
-11.23%
30 päeva
$ -0.0131
-26.34%
60 päeva
$ -0.02349
-39.06%
90 päeva
$ -0.03226
-46.82%
GCB TOKEN Hinnamuutus täna
Täna registreeris GCB muutuse $ -0.0046365 (-11.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GCB TOKEN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0131 (-26.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GCB TOKEN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GCB $ -0.02349 (-39.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GCB TOKEN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03226 (-46.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GCB TOKEN (GCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.
GCB TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GCB TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GCB TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GCB TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GCB TOKEN hinna ennustus (USD)
Kui palju on GCB TOKEN (GCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GCB TOKEN (GCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GCB TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GCB TOKEN (GCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GCB TOKEN (GCB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GCB TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GCB TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.