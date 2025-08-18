Rohkem infot GCB

GCB TOKEN logo

GCB TOKEN hind(GCB)

1 GCB/USD reaalajas hind:

-11.23%1D
USD
GCB TOKEN (GCB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:53:53 (UTC+8)

GCB TOKEN (GCB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.04784
$ 0.04784$ 0.04784
24 h kõrge

0.00%

-11.23%

-27.07%

-27.07%

GCB TOKEN (GCB) reaalajas hind on $ 0.03665. Viimase 24 tunni jooksul GCB kaubeldud madalaim $ 0.03664 ja kõrgeim $ 0.04784 näitab aktiivset turu volatiivsust. GCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3413586978426147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025015739570114492.

Lüliajalise tootluse osas on GCB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -11.23% 24 tunni vältel -27.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GCB TOKEN (GCB) – turuteave

No.545

48.07%

BSC

GCB TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 44.05M $ 643.67 24 tunnise kauplemismahuga. GCB ringlev varu on 1.20B, mille koguvaru on 1201844746.3740873. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.63M.

GCB TOKEN (GCB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GCB TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0046365-11.23%
30 päeva$ -0.0131-26.34%
60 päeva$ -0.02349-39.06%
90 päeva$ -0.03226-46.82%
GCB TOKEN Hinnamuutus täna

Täna registreeris GCB muutuse $ -0.0046365 (-11.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GCB TOKEN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0131 (-26.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GCB TOKEN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GCB $ -0.02349 (-39.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GCB TOKEN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03226 (-46.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GCB TOKEN (GCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GCB TOKEN hinnaajaloo lehte.

Mis on GCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GCB TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GCB TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GCB TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GCB TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on GCB TOKEN (GCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GCB TOKEN (GCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GCB TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GCB TOKEN hinna ennustust kohe!

GCB TOKEN (GCB) tokenoomika

GCB TOKEN (GCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GCB TOKEN (GCB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GCB TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GCB TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GCB kohalike valuutade suhtes

1 GCB TOKEN(GCB)/VND
964.44475
1 GCB TOKEN(GCB)/AUD
A$0.0560745
1 GCB TOKEN(GCB)/GBP
0.0267545
1 GCB TOKEN(GCB)/EUR
0.0311525
1 GCB TOKEN(GCB)/USD
$0.03665
1 GCB TOKEN(GCB)/MYR
RM0.1542965
1 GCB TOKEN(GCB)/TRY
1.4971525
1 GCB TOKEN(GCB)/JPY
¥5.38755
1 GCB TOKEN(GCB)/ARS
ARS$47.4738445
1 GCB TOKEN(GCB)/RUB
2.918806
1 GCB TOKEN(GCB)/INR
3.2072415
1 GCB TOKEN(GCB)/IDR
Rp591.1289495
1 GCB TOKEN(GCB)/KRW
50.902452
1 GCB TOKEN(GCB)/PHP
2.0725575
1 GCB TOKEN(GCB)/EGP
￡E.1.767263
1 GCB TOKEN(GCB)/BRL
R$0.19791
1 GCB TOKEN(GCB)/CAD
C$0.050577
1 GCB TOKEN(GCB)/BDT
4.450776
1 GCB TOKEN(GCB)/NGN
56.211571
1 GCB TOKEN(GCB)/UAH
1.5103465
1 GCB TOKEN(GCB)/VES
Bs4.94775
1 GCB TOKEN(GCB)/CLP
$35.3306
1 GCB TOKEN(GCB)/PKR
Rs10.382212
1 GCB TOKEN(GCB)/KZT
19.8426765
1 GCB TOKEN(GCB)/THB
฿1.185994
1 GCB TOKEN(GCB)/TWD
NT$1.1005995
1 GCB TOKEN(GCB)/AED
د.إ0.1345055
1 GCB TOKEN(GCB)/CHF
Fr0.02932
1 GCB TOKEN(GCB)/HKD
HK$0.286603
1 GCB TOKEN(GCB)/AMD
֏14.009829
1 GCB TOKEN(GCB)/MAD
.د.م0.3294835
1 GCB TOKEN(GCB)/MXN
$0.686088
1 GCB TOKEN(GCB)/PLN
0.1330395
1 GCB TOKEN(GCB)/RON
лв0.158328
1 GCB TOKEN(GCB)/SEK
kr0.349641
1 GCB TOKEN(GCB)/BGN
лв0.0612055
1 GCB TOKEN(GCB)/HUF
Ft12.364977
1 GCB TOKEN(GCB)/CZK
0.7656185
1 GCB TOKEN(GCB)/KWD
د.ك0.01117825
1 GCB TOKEN(GCB)/ILS
0.1235105
1 GCB TOKEN(GCB)/NOK
kr0.372364
1 GCB TOKEN(GCB)/NZD
$0.061572

GCB TOKEN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GCB TOKEN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GCB TOKEN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GCB TOKEN kohta

Kui palju on GCB TOKEN (GCB) tänapäeval väärt?
Reaalajas GCB hind USD on 0.03665 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GCB/USD hind?
Praegune hind GCB/USD on $ 0.03665. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GCB TOKEN turukapitalisatsioon?
GCB turukapitalisatsioon on $ 44.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GCB ringlev varu?
GCB ringlev varu on 1.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCB (ATH) hind?
GCB saavutab ATH hinna summas 0.3413586978426147 USD.
Mis oli kõigi aegade GCB madalaim (ATL) hind?
GCB nägi ATL hinda summas 0.025015739570114492 USD.
Milline on GCB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GCB kauplemismaht on $ 643.67 USD.
Kas GCB sel aastal kõrgemale ka suundub?
GCB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GCB hinna ennustust.
GCB TOKEN (GCB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

