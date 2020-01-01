Gamer Arena (GAU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gamer Arena (GAU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gamer Arena (GAU) teave Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Ametlik veebisait: https://about.gamerarena.com/ Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 Ostke GAU kohe!

Gamer Arena (GAU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gamer Arena (GAU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 872.00K $ 872.00K $ 872.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 Praegune hind: $ 0.001744 $ 0.001744 $ 0.001744 Lisateave Gamer Arena (GAU) hinna kohta

Gamer Arena (GAU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gamer Arena (GAU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAU tokeni tokenoomikat, avastage GAU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GAU Kas olete huvitatud Gamer Arena (GAU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GAU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GAU MEXC-ist osta!

Gamer Arena (GAU) hinna ajalugu GAU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GAU hinna ajalugu kohe!

GAU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAU võiks suunduda? Meie GAU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAU tokeni hinna ennustust kohe!

