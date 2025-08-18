Rohkem infot GAU

$0.001702
+3.90%1D
USD
Gamer Arena (GAU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:53:45 (UTC+8)

Gamer Arena (GAU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001581
24 h madal
$ 0.001753
24 h kõrge

$ 0.001581
$ 0.001753
$ 1.0002730866188954
$ 0.000834290964170406
-0.53%

+3.90%

+4.09%

+4.09%

Gamer Arena (GAU) reaalajas hind on $ 0.001702. Viimase 24 tunni jooksul GAU kaubeldud madalaim $ 0.001581 ja kõrgeim $ 0.001753 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0002730866188954 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000834290964170406.

Lüliajalise tootluse osas on GAU muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, +3.90% 24 tunni vältel +4.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gamer Arena (GAU) – turuteave

No.3911

$ 0.00
$ 60.20K
$ 851.00K
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

AVAX_CCHAIN

Gamer Arena praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 60.20K 24 tunnise kauplemismahuga. GAU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 851.00K.

Gamer Arena (GAU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gamer Arena tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00006389+3.90%
30 päeva$ +0.000132+8.40%
60 päeva$ +0.00021+14.07%
90 päeva$ -0.000508-22.99%
Gamer Arena Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAU muutuse $ +0.00006389 (+3.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gamer Arena 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000132 (+8.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gamer Arena 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAU $ +0.00021 (+14.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gamer Arena 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000508 (-22.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gamer Arena (GAU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gamer Arena hinnaajaloo lehte.

Mis on Gamer Arena (GAU)

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Gamer Arena on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gamer Arena investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gamer Arena kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gamer Arena ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gamer Arena hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gamer Arena (GAU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gamer Arena (GAU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gamer Arena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gamer Arena hinna ennustust kohe!

Gamer Arena (GAU) tokenoomika

Gamer Arena (GAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gamer Arena (GAU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gamer Arena osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gamer Arena osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Gamer Arena ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gamer Arena võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Gamer Arena ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gamer Arena kohta

Kui palju on Gamer Arena (GAU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAU hind USD on 0.001702 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAU/USD hind?
Praegune hind GAU/USD on $ 0.001702. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gamer Arena turukapitalisatsioon?
GAU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAU ringlev varu?
GAU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAU (ATH) hind?
GAU saavutab ATH hinna summas 1.0002730866188954 USD.
Mis oli kõigi aegade GAU madalaim (ATL) hind?
GAU nägi ATL hinda summas 0.000834290964170406 USD.
Milline on GAU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAU kauplemismaht on $ 60.20K USD.
Kas GAU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:53:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

