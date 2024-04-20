Gather (GAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gather (GAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gather (GAT) teave Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards. Ametlik veebisait: https://www.gather.top Valge raamat: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper Plokiahela Explorer: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16 Ostke GAT kohe!

Gather (GAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gather (GAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.90M $ 99.90M $ 99.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 99 $ 99 $ 99 Kõigi aegade madalaim: $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 Praegune hind: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Lisateave Gather (GAT) hinna kohta

Gather (GAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gather (GAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAT tokeni tokenoomikat, avastage GAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GAT Kas olete huvitatud Gather (GAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GAT MEXC-ist osta!

Gather (GAT) hinna ajalugu GAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GAT hinna ajalugu kohe!

GAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAT võiks suunduda? Meie GAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAT tokeni hinna ennustust kohe!

