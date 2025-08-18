Gather (GAT) reaalajas hind on $ 1.008. Viimase 24 tunni jooksul GAT kaubeldud madalaim $ 0.997 ja kõrgeim $ 1.029 näitab aktiivset turu volatiivsust. GATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 46.85788471173177 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5029087773066527.
Lüliajalise tootluse osas on GAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -14.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gather (GAT) – turuteave
No.3895
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 75.63K
$ 75.63K$ 75.63K
$ 100.80M
$ 100.80M$ 100.80M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
2024-04-20 00:00:00
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
GAT
Gather praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 75.63K 24 tunnise kauplemismahuga. GAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.80M.
Gather (GAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gather tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00192
-0.19%
30 päeva
$ -0.465
-31.57%
60 päeva
$ -0.134
-11.74%
90 päeva
$ -0.357
-26.16%
Gather Hinnamuutus täna
Täna registreeris GAT muutuse $ -0.00192 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gather 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.465 (-31.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gather 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAT $ -0.134 (-11.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gather 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.357 (-26.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gather (GAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network.
$GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.
Gather on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gather investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gather kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gather ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gather hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gather (GAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gather (GAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gather nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gather (GAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gather (GAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gather osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gather osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.