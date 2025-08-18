Rohkem infot GAT

Gather hind(GAT)

1 GAT/USD reaalajas hind:

$1.008
$1.008
-0.19%1D
USD
Gather (GAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:53:38 (UTC+8)

Gather (GAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.997
$ 0.997
24 h madal
$ 1.029
$ 1.029
24 h kõrge

$ 0.997
$ 0.997

$ 1.029
$ 1.029

$ 46.85788471173177
$ 46.85788471173177

$ 0.5029087773066527
$ 0.5029087773066527

0.00%

-0.19%

-14.44%

-14.44%

Gather (GAT) reaalajas hind on $ 1.008. Viimase 24 tunni jooksul GAT kaubeldud madalaim $ 0.997 ja kõrgeim $ 1.029 näitab aktiivset turu volatiivsust. GATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 46.85788471173177 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5029087773066527.

Lüliajalise tootluse osas on GAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -14.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gather (GAT) – turuteave

No.3895

$ 0.00
$ 0.00

$ 75.63K
$ 75.63K

$ 100.80M
$ 100.80M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

2024-04-20 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5

GAT

Gather praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 75.63K 24 tunnise kauplemismahuga. GAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.80M.

Gather (GAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gather tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00192-0.19%
30 päeva$ -0.465-31.57%
60 päeva$ -0.134-11.74%
90 päeva$ -0.357-26.16%
Gather Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAT muutuse $ -0.00192 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gather 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.465 (-31.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gather 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAT $ -0.134 (-11.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gather 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.357 (-26.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gather (GAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gather hinnaajaloo lehte.

Mis on Gather (GAT)

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Gather on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gather investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gather kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gather ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gather hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gather (GAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gather (GAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gather nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gather hinna ennustust kohe!

Gather (GAT) tokenoomika

Gather (GAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gather (GAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gather osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gather osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAT kohalike valuutade suhtes

Gather ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gather võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gather ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gather kohta

Kui palju on Gather (GAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAT hind USD on 1.008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAT/USD hind?
Praegune hind GAT/USD on $ 1.008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gather turukapitalisatsioon?
GAT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAT ringlev varu?
GAT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAT (ATH) hind?
GAT saavutab ATH hinna summas 46.85788471173177 USD.
Mis oli kõigi aegade GAT madalaim (ATL) hind?
GAT nägi ATL hinda summas 0.5029087773066527 USD.
Milline on GAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAT kauplemismaht on $ 75.63K USD.
Kas GAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:53:38 (UTC+8)

Gather (GAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

