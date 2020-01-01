Gari Token (GARI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gari Token (GARI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gari Token (GARI) teave GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Ametlik veebisait: https://www.gari.network/ Valge raamat: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Ostke GARI kohe!

Gari Token (GARI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gari Token (GARI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Koguvaru: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Ringlev varu: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Praegune hind: $ 0.006111 $ 0.006111 $ 0.006111 Lisateave Gari Token (GARI) hinna kohta

Gari Token (GARI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gari Token (GARI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GARI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GARI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GARI tokeni tokenoomikat, avastage GARI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GARI Kas olete huvitatud Gari Token (GARI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GARI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GARI MEXC-ist osta!

Gari Token (GARI) hinna ajalugu GARI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GARI hinna ajalugu kohe!

GARI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GARI võiks suunduda? Meie GARI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GARI tokeni hinna ennustust kohe!

