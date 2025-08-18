Gari Token (GARI) reaalajas hind on $ 0.008044. Viimase 24 tunni jooksul GARI kaubeldud madalaim $ 0.00746 ja kõrgeim $ 0.010326 näitab aktiivset turu volatiivsust. GARIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0509175415173795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001662954237778263.
Lüliajalise tootluse osas on GARI muutunud +7.65% viimase tunni jooksul, +3.04% 24 tunni vältel +299.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gari Token (GARI) – turuteave
Gari Token praegune turukapitalisatsioon on $ 4.52M$ 73.23K 24 tunnise kauplemismahuga. GARI ringlev varu on 561.54M, mille koguvaru on 979444315.55. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.88M.
Gari Token (GARI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gari Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00023334
+3.04%
30 päeva
$ +0.006029
+299.20%
60 päeva
$ +0.005355
+199.14%
90 päeva
$ +0.004591
+132.95%
Gari Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris GARI muutuse $ +0.00023334 (+3.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gari Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.006029 (+299.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gari Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GARI $ +0.005355 (+199.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gari Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004591 (+132.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gari Token (GARI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token.
The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.
Gari Token hinna ennustus (USD)
Gari Token (GARI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
