Gari Token logo

Gari Token hind(GARI)

1 GARI/USD reaalajas hind:

USD
Gari Token (GARI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:13 (UTC+8)

Gari Token (GARI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Gari Token (GARI) reaalajas hind on $ 0.008044. Viimase 24 tunni jooksul GARI kaubeldud madalaim $ 0.00746 ja kõrgeim $ 0.010326 näitab aktiivset turu volatiivsust. GARIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0509175415173795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001662954237778263.

Lüliajalise tootluse osas on GARI muutunud +7.65% viimase tunni jooksul, +3.04% 24 tunni vältel +299.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gari Token (GARI) – turuteave

No.1408

57.33%

SOL

Gari Token praegune turukapitalisatsioon on $ 4.52M $ 73.23K 24 tunnise kauplemismahuga. GARI ringlev varu on 561.54M, mille koguvaru on 979444315.55. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.88M.

Gari Token (GARI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gari Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00023334+3.04%
30 päeva$ +0.006029+299.20%
60 päeva$ +0.005355+199.14%
90 päeva$ +0.004591+132.95%
Gari Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris GARI muutuse $ +0.00023334 (+3.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gari Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.006029 (+299.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gari Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GARI $ +0.005355 (+199.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gari Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004591 (+132.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gari Token (GARI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gari Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Gari Token (GARI)

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Gari Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gari Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GARI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gari Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gari Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gari Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gari Token (GARI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gari Token (GARI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gari Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gari Token hinna ennustust kohe!

Gari Token (GARI) tokenoomika

Gari Token (GARI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GARI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gari Token (GARI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gari Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gari Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GARI kohalike valuutade suhtes

Gari Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gari Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gari Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gari Token kohta

Kui palju on Gari Token (GARI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GARI hind USD on 0.008044 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GARI/USD hind?
Praegune hind GARI/USD on $ 0.008044. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gari Token turukapitalisatsioon?
GARI turukapitalisatsioon on $ 4.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GARI ringlev varu?
GARI ringlev varu on 561.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GARI (ATH) hind?
GARI saavutab ATH hinna summas 1.0509175415173795 USD.
Mis oli kõigi aegade GARI madalaim (ATL) hind?
GARI nägi ATL hinda summas 0.001662954237778263 USD.
Milline on GARI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GARI kauplemismaht on $ 73.23K USD.
Kas GARI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GARI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GARI hinna ennustust.
Gari Token (GARI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

