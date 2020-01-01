GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.


GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) teave

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

Ametlik veebisait:
https://app.virtuals.io/virtuals/273
Plokiahela Explorer:
https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 25.60M
$ 25.60M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.49
$ 0.49
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000026129375144809
$ 0.000026129375144809
Praegune hind:
$ 0.0256
$ 0.0256

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GAMEVIRTUAL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GAMEVIRTUAL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GAMEVIRTUAL tokeni tokenoomikat, avastage GAMEVIRTUAL tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

