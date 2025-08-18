GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) reaalajas hind on $ 0.02991. Viimase 24 tunni jooksul GAMEVIRTUAL kaubeldud madalaim $ 0.02394 ja kõrgeim $ 0.03 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMEVIRTUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.38797672184701637 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026129375144809.
Lüliajalise tootluse osas on GAMEVIRTUAL muutunud +3.03% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel -5.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) – turuteave
No.3504
$ 0.00
$ 0.00
$ 57.44K
$ 57.44K
$ 29.91M
$ 29.91M
0.00
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
BASE
GAME by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 57.44K 24 tunnise kauplemismahuga. GAMEVIRTUAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.91M.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GAME by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001076
+0.36%
30 päeva
$ -0.01692
-36.14%
60 päeva
$ -0.02282
-43.28%
90 päeva
$ -0.01309
-30.45%
GAME by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris GAMEVIRTUAL muutuse $ +0.0001076 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GAME by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01692 (-36.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GAME by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAMEVIRTUAL $ -0.02282 (-43.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GAME by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01309 (-30.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.
GAME by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GAME by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GAMEVIRTUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GAME by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GAME by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GAME by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAME by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMEVIRTUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GAME by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GAME by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
