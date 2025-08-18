Rohkem infot GAMEVIRTUAL

GAME by Virtuals hind(GAMEVIRTUAL)

$0.03
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) reaalajas hinnagraafik
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hinna teave (USD)

$ 0.02394
$ 0.03
$ 0.02394
$ 0.03
$ 0.38797672184701637
$ 0.000026129375144809
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) reaalajas hind on $ 0.02991. Viimase 24 tunni jooksul GAMEVIRTUAL kaubeldud madalaim $ 0.02394 ja kõrgeim $ 0.03 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMEVIRTUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.38797672184701637 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026129375144809.

Lüliajalise tootluse osas on GAMEVIRTUAL muutunud +3.03% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel -5.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) – turuteave

$ 0.00
$ 57.44K
$ 29.91M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
GAME by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 57.44K 24 tunnise kauplemismahuga. GAMEVIRTUAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.91M.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GAME by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001076+0.36%
30 päeva$ -0.01692-36.14%
60 päeva$ -0.02282-43.28%
90 päeva$ -0.01309-30.45%
GAME by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAMEVIRTUAL muutuse $ +0.0001076 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GAME by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01692 (-36.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GAME by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAMEVIRTUAL $ -0.02282 (-43.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GAME by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01309 (-30.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GAME by Virtuals hinnaajaloo lehte.

Mis on GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

GAME by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GAME by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAMEVIRTUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GAME by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GAME by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GAME by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAME by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAME by Virtuals hinna ennustust kohe!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenoomika

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMEVIRTUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GAME by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GAME by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAMEVIRTUAL kohalike valuutade suhtes

GAME by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GAME by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse GAME by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAME by Virtuals kohta

Kui palju on GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAMEVIRTUAL hind USD on 0.02991 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAMEVIRTUAL/USD hind?
Praegune hind GAMEVIRTUAL/USD on $ 0.02991. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAME by Virtuals turukapitalisatsioon?
GAMEVIRTUAL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAMEVIRTUAL ringlev varu?
GAMEVIRTUAL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAMEVIRTUAL (ATH) hind?
GAMEVIRTUAL saavutab ATH hinna summas 0.38797672184701637 USD.
Mis oli kõigi aegade GAMEVIRTUAL madalaim (ATL) hind?
GAMEVIRTUAL nägi ATL hinda summas 0.000026129375144809 USD.
Milline on GAMEVIRTUAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAMEVIRTUAL kauplemismaht on $ 57.44K USD.
Kas GAMEVIRTUAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAMEVIRTUAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAMEVIRTUAL hinna ennustust.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

