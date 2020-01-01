Galaxis (GALAXIS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Galaxis (GALAXIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Galaxis (GALAXIS) teave

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Ametlik veebisait:
https://galaxis.xyz
Valge raamat:
https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26

Galaxis (GALAXIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Galaxis (GALAXIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.06M
Koguvaru:
$ 7.50B
Ringlev varu:
$ 3.43B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.09M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0055375
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000234462500348587
Praegune hind:
$ 0.0003092
Galaxis (GALAXIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Galaxis (GALAXIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GALAXIS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GALAXIS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GALAXIS tokeni tokenoomikat, avastage GALAXIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GALAXIS

Kas olete huvitatud Galaxis (GALAXIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GALAXIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Galaxis (GALAXIS) hinna ajalugu

GALAXIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

GALAXIS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GALAXIS võiks suunduda? Meie GALAXIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.