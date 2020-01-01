Galaxis (GALAXIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Galaxis (GALAXIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Galaxis (GALAXIS) teave Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform. Ametlik veebisait: https://galaxis.xyz Valge raamat: https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26 Ostke GALAXIS kohe!

Galaxis (GALAXIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Galaxis (GALAXIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Koguvaru: $ 7.50B $ 7.50B $ 7.50B Ringlev varu: $ 3.43B $ 3.43B $ 3.43B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0055375 $ 0.0055375 $ 0.0055375 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000234462500348587 $ 0.000234462500348587 $ 0.000234462500348587 Praegune hind: $ 0.0003092 $ 0.0003092 $ 0.0003092 Lisateave Galaxis (GALAXIS) hinna kohta

Galaxis (GALAXIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Galaxis (GALAXIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GALAXIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GALAXIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GALAXIS tokeni tokenoomikat, avastage GALAXIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GALAXIS Kas olete huvitatud Galaxis (GALAXIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GALAXIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GALAXIS MEXC-ist osta!

Galaxis (GALAXIS) hinna ajalugu GALAXIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GALAXIS hinna ajalugu kohe!

GALAXIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GALAXIS võiks suunduda? Meie GALAXIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GALAXIS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!