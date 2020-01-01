GAINS (GAINS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GAINS (GAINS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GAINS (GAINS) teave GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Ametlik veebisait: https://www.gains-associates.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Ostke GAINS kohe!

GAINS (GAINS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GAINS (GAINS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Praegune hind: $ 0.02699 $ 0.02699 $ 0.02699 Lisateave GAINS (GAINS) hinna kohta

GAINS (GAINS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GAINS (GAINS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAINS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAINS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAINS tokeni tokenoomikat, avastage GAINS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GAINS Kas olete huvitatud GAINS (GAINS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GAINS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GAINS MEXC-ist osta!

GAINS (GAINS) hinna ajalugu GAINS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GAINS hinna ajalugu kohe!

GAINS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAINS võiks suunduda? Meie GAINS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAINS tokeni hinna ennustust kohe!

