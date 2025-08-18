Rohkem infot GAINS

GAINS logo

GAINS hind(GAINS)

1 GAINS/USD reaalajas hind:

$0.02785
0.00%1D
USD
GAINS (GAINS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:11:58 (UTC+8)

GAINS (GAINS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02752
24 h madal
$ 0.02803
24 h kõrge

$ 0.02752
$ 0.02803
$ 6.879625561360697
$ 0.010955131140724623
0.00%

0.00%

+5.61%

+5.61%

GAINS (GAINS) reaalajas hind on $ 0.02785. Viimase 24 tunni jooksul GAINS kaubeldud madalaim $ 0.02752 ja kõrgeim $ 0.02803 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAINSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.879625561360697 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010955131140724623.

Lüliajalise tootluse osas on GAINS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +5.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAINS (GAINS) – turuteave

No.2089

$ 1.08M
$ 54.51K
$ 2.79M
38.69M
100,000,000
100,000,000
38.69%

ETH

GAINS praegune turukapitalisatsioon on $ 1.08M $ 54.51K 24 tunnise kauplemismahuga. GAINS ringlev varu on 38.69M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.79M.

GAINS (GAINS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GAINS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00203+7.86%
60 päeva$ +0.00162+6.17%
90 päeva$ +0.00146+5.53%
GAINS Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAINS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GAINS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00203 (+7.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GAINS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAINS $ +0.00162 (+6.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GAINS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00146 (+5.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GAINS (GAINS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GAINS hinnaajaloo lehte.

Mis on GAINS (GAINS)

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

GAINS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GAINS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAINS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GAINS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GAINS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GAINS hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAINS (GAINS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAINS (GAINS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAINS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAINS hinna ennustust kohe!

GAINS (GAINS) tokenoomika

GAINS (GAINS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAINS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GAINS (GAINS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GAINS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GAINS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAINS kohalike valuutade suhtes

1 GAINS(GAINS)/VND
732.87275
1 GAINS(GAINS)/AUD
A$0.042332
1 GAINS(GAINS)/GBP
0.0203305
1 GAINS(GAINS)/EUR
0.0236725
1 GAINS(GAINS)/USD
$0.02785
1 GAINS(GAINS)/MYR
RM0.1172485
1 GAINS(GAINS)/TRY
1.1360015
1 GAINS(GAINS)/JPY
¥4.09395
1 GAINS(GAINS)/ARS
ARS$36.1217285
1 GAINS(GAINS)/RUB
2.2199235
1 GAINS(GAINS)/INR
2.4371535
1 GAINS(GAINS)/IDR
Rp449.1934855
1 GAINS(GAINS)/KRW
38.680308
1 GAINS(GAINS)/PHP
1.5749175
1 GAINS(GAINS)/EGP
￡E.1.344041
1 GAINS(GAINS)/BRL
R$0.15039
1 GAINS(GAINS)/CAD
C$0.038433
1 GAINS(GAINS)/BDT
3.382104
1 GAINS(GAINS)/NGN
42.714659
1 GAINS(GAINS)/UAH
1.1476985
1 GAINS(GAINS)/VES
Bs3.75975
1 GAINS(GAINS)/CLP
$26.8474
1 GAINS(GAINS)/PKR
Rs7.889348
1 GAINS(GAINS)/KZT
15.0782685
1 GAINS(GAINS)/THB
฿0.899555
1 GAINS(GAINS)/TWD
NT$0.8363355
1 GAINS(GAINS)/AED
د.إ0.1022095
1 GAINS(GAINS)/CHF
Fr0.02228
1 GAINS(GAINS)/HKD
HK$0.217787
1 GAINS(GAINS)/AMD
֏10.645941
1 GAINS(GAINS)/MAD
.د.م0.2503715
1 GAINS(GAINS)/MXN
$0.5255295
1 GAINS(GAINS)/PLN
0.101374
1 GAINS(GAINS)/RON
лв0.120312
1 GAINS(GAINS)/SEK
kr0.2659675
1 GAINS(GAINS)/BGN
лв0.0465095
1 GAINS(GAINS)/HUF
Ft9.40216
1 GAINS(GAINS)/CZK
0.582065
1 GAINS(GAINS)/KWD
د.ك0.00849425
1 GAINS(GAINS)/ILS
0.0938545
1 GAINS(GAINS)/NOK
kr0.2837915
1 GAINS(GAINS)/NZD
$0.046788

GAINS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GAINS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GAINS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAINS kohta

Kui palju on GAINS (GAINS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAINS hind USD on 0.02785 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAINS/USD hind?
Praegune hind GAINS/USD on $ 0.02785. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAINS turukapitalisatsioon?
GAINS turukapitalisatsioon on $ 1.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAINS ringlev varu?
GAINS ringlev varu on 38.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAINS (ATH) hind?
GAINS saavutab ATH hinna summas 6.879625561360697 USD.
Mis oli kõigi aegade GAINS madalaim (ATL) hind?
GAINS nägi ATL hinda summas 0.010955131140724623 USD.
Milline on GAINS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAINS kauplemismaht on $ 54.51K USD.
Kas GAINS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAINS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAINS hinna ennustust.
GAINS (GAINS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GAINS/USD kalkulaator

Summa

GAINS
GAINS
USD
USD

1 GAINS = 0.02785 USD

Kauplemine: GAINS

GAINSUSDT
$0.02785
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu