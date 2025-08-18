Rohkem infot GAG

GAG Token logo

GAG Token hind(GAG)

1 GAG/USD reaalajas hind:

$0.00587
-0.17%1D
USD
GAG Token (GAG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:53:30 (UTC+8)

GAG Token (GAG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00486
24 h madal
$ 0.00605
24 h kõrge

$ 0.00486
$ 0.00605
--
--
-0.34%

-0.16%

-13.43%

-13.43%

GAG Token (GAG) reaalajas hind on $ 0.00587. Viimase 24 tunni jooksul GAG kaubeldud madalaim $ 0.00486 ja kõrgeim $ 0.00605 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GAG muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAG Token (GAG) – turuteave

--
$ 10.25K
$ 387.42K
--
66,000,000
BSC

GAG Token praegune turukapitalisatsioon on $ 10.25K 24 tunnise kauplemismahuga. GAG ringlev varu on 66000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GAG Token (GAG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GAG Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001-0.16%
30 päeva$ -0.00186-24.07%
60 päeva$ -0.00608-50.88%
90 päeva$ -0.01413-70.65%
GAG Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAG muutuse $ -0.00001 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GAG Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00186 (-24.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GAG Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAG $ -0.00608 (-50.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GAG Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01413 (-70.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GAG Token (GAG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GAG Token hinnaajaloo lehte.

Mis on GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GAG Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GAG Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GAG Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GAG Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAG Token (GAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAG Token (GAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAG Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAG Token hinna ennustust kohe!

GAG Token (GAG) tokenoomika

GAG Token (GAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GAG Token (GAG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GAG Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GAG Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAG kohalike valuutade suhtes

1 GAG Token(GAG)/VND
154.46905
1 GAG Token(GAG)/AUD
A$0.0089811
1 GAG Token(GAG)/GBP
0.0042851
1 GAG Token(GAG)/EUR
0.0049895
1 GAG Token(GAG)/USD
$0.00587
1 GAG Token(GAG)/MYR
RM0.0247127
1 GAG Token(GAG)/TRY
0.2397895
1 GAG Token(GAG)/JPY
¥0.86289
1 GAG Token(GAG)/ARS
ARS$7.6035871
1 GAG Token(GAG)/RUB
0.4674868
1 GAG Token(GAG)/INR
0.5136837
1 GAG Token(GAG)/IDR
Rp94.6774061
1 GAG Token(GAG)/KRW
8.1527256
1 GAG Token(GAG)/PHP
0.3319485
1 GAG Token(GAG)/EGP
￡E.0.2830514
1 GAG Token(GAG)/BRL
R$0.031698
1 GAG Token(GAG)/CAD
C$0.0081006
1 GAG Token(GAG)/BDT
0.7128528
1 GAG Token(GAG)/NGN
9.0030538
1 GAG Token(GAG)/UAH
0.2419027
1 GAG Token(GAG)/VES
Bs0.79245
1 GAG Token(GAG)/CLP
$5.65868
1 GAG Token(GAG)/PKR
Rs1.6628536
1 GAG Token(GAG)/KZT
3.1780767
1 GAG Token(GAG)/THB
฿0.1899532
1 GAG Token(GAG)/TWD
NT$0.1762761
1 GAG Token(GAG)/AED
د.إ0.0215429
1 GAG Token(GAG)/CHF
Fr0.004696
1 GAG Token(GAG)/HKD
HK$0.0459034
1 GAG Token(GAG)/AMD
֏2.2438662
1 GAG Token(GAG)/MAD
.د.م0.0527713
1 GAG Token(GAG)/MXN
$0.1098864
1 GAG Token(GAG)/PLN
0.0213081
1 GAG Token(GAG)/RON
лв0.0253584
1 GAG Token(GAG)/SEK
kr0.0559998
1 GAG Token(GAG)/BGN
лв0.0098029
1 GAG Token(GAG)/HUF
Ft1.9804206
1 GAG Token(GAG)/CZK
0.1226243
1 GAG Token(GAG)/KWD
د.ك0.00179035
1 GAG Token(GAG)/ILS
0.0197819
1 GAG Token(GAG)/NOK
kr0.0596392
1 GAG Token(GAG)/NZD
$0.0098616

GAG Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GAG Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GAG Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAG Token kohta

Kui palju on GAG Token (GAG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAG hind USD on 0.00587 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAG/USD hind?
Praegune hind GAG/USD on $ 0.00587. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAG Token turukapitalisatsioon?
GAG turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAG ringlev varu?
GAG ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAG (ATH) hind?
GAG saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GAG madalaim (ATL) hind?
GAG nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GAG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAG kauplemismaht on $ 10.25K USD.
Kas GAG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:53:30 (UTC+8)

GAG Token (GAG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

GAG/USD kalkulaator

Summa

GAG
GAG
USD
USD

1 GAG = 0.00587 USD

Kauplemine: GAG

GAGUSDT
$0.00587
$0.00587$0.00587
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu