GAG Token (GAG) reaalajas hind on $ 0.00587. Viimase 24 tunni jooksul GAG kaubeldud madalaim $ 0.00486 ja kõrgeim $ 0.00605 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GAG muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GAG Token (GAG) – turuteave
$ 10.25K
$ 10.25K$ 10.25K
$ 387.42K
$ 387.42K$ 387.42K
66,000,000
66,000,000 66,000,000
BSC
GAG Token praegune turukapitalisatsioon on --$ 10.25K 24 tunnise kauplemismahuga. GAG ringlev varu on --, mille koguvaru on 66000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GAG Token (GAG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GAG Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001
-0.16%
30 päeva
$ -0.00186
-24.07%
60 päeva
$ -0.00608
-50.88%
90 päeva
$ -0.01413
-70.65%
GAG Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris GAG muutuse $ -0.00001 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GAG Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00186 (-24.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GAG Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAG $ -0.00608 (-50.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GAG Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01413 (-70.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GAG Token (GAG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.
GAG Token hinna ennustus (USD)
