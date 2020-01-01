G8Day (G8D) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi G8Day (G8D) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

G8Day (G8D) teave G8Day is a Web3-based AI fortune-telling platform that modernizes Eastern astrology, specifically Saju, by fusing it with artificial intelligence and blockchain technology. The platform provides users with personalized daily, monthly, or yearly readings based on their birth data — all processed through a proprietary AI engine. These predictions can be minted as NFTs called Destiny Fragments, which carry unique themes and rarity levels. Ametlik veebisait: https://www.g8dai.xyz/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x00e2a5eb6369be46a35da704b9b6d3711ed70186 Ostke G8D kohe!

G8Day (G8D) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage G8Day (G8D) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.244 $ 0.244 $ 0.244 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00000012 $ 0.00000012 $ 0.00000012 Lisateave G8Day (G8D) hinna kohta

G8Day (G8D) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud G8Day (G8D) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate G8D tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: G8D tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate G8D tokeni tokenoomikat, avastage G8D tokeni reaalajas hinda!

