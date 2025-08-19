Rohkem infot G8D

G8Day (G8D) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:08:18 (UTC+8)

G8Day (G8D) hinna teave (USD)

G8Day (G8D) reaalajas hind on $ 0.00000037. Viimase 24 tunni jooksul G8D kaubeldud madalaim $ 0.0000002 ja kõrgeim $ 0.0000006 näitab aktiivset turu volatiivsust. G8Dkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on G8D muutunud +2.77% viimase tunni jooksul, +2.77% 24 tunni vältel -43.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

G8Day (G8D) – turuteave

G8Day praegune turukapitalisatsioon on -- $ 14.47K 24 tunnise kauplemismahuga. G8D ringlev varu on --, mille koguvaru on 88000000008. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.56K.

G8Day (G8D) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse G8Day tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000001+2.77%
30 päeva$ -0.00024963-99.86%
60 päeva$ -0.00499963-100.00%
90 päeva$ -0.00499963-100.00%
G8Day Hinnamuutus täna

Täna registreeris G8D muutuse $ +0.00000001 (+2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

G8Day 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00024963 (-99.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

G8Day 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus G8D $ -0.00499963 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

G8Day 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00499963 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada G8Day (G8D) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe G8Day hinnaajaloo lehte.

Mis on G8Day (G8D)

G8Day is a Web3-based AI fortune-telling platform that modernizes Eastern astrology, specifically Saju, by fusing it with artificial intelligence and blockchain technology. The platform provides users with personalized daily, monthly, or yearly readings based on their birth data — all processed through a proprietary AI engine. These predictions can be minted as NFTs called Destiny Fragments, which carry unique themes and rarity levels.

G8Day on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie G8Day investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida G8D panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse G8Day kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie G8Day ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

G8Day hinna ennustus (USD)

Kui palju on G8Day (G8D) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie G8Day (G8D) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida G8Day nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake G8Day hinna ennustust kohe!

G8Day (G8D) tokenoomika

G8Day (G8D) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet G8D tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

G8Day (G8D) ostujuhend

Kas otsite, kuidas G8Day osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust G8Day osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

G8D kohalike valuutade suhtes

G8Day ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest G8Day võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse G8Day ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse G8Day kohta

Kui palju on G8Day (G8D) tänapäeval väärt?
Reaalajas G8D hind USD on 0.00000037 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune G8D/USD hind?
Praegune hind G8D/USD on $ 0.00000037. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on G8Day turukapitalisatsioon?
G8D turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on G8D ringlev varu?
G8D ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim G8D (ATH) hind?
G8D saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade G8D madalaim (ATL) hind?
G8D nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on G8D kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine G8D kauplemismaht on $ 14.47K USD.
Kas G8D sel aastal kõrgemale ka suundub?
G8D võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake G8D hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:08:18 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

