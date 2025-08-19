G8Day (G8D) reaalajas hind on $ 0.00000037. Viimase 24 tunni jooksul G8D kaubeldud madalaim $ 0.0000002 ja kõrgeim $ 0.0000006 näitab aktiivset turu volatiivsust. G8Dkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on G8D muutunud +2.77% viimase tunni jooksul, +2.77% 24 tunni vältel -43.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
G8Day (G8D) – turuteave
$ 14.47K
$ 14.47K$ 14.47K
$ 32.56K
$ 32.56K$ 32.56K
88,000,000,008
88,000,000,008 88,000,000,008
BSC
G8Day praegune turukapitalisatsioon on --$ 14.47K 24 tunnise kauplemismahuga. G8D ringlev varu on --, mille koguvaru on 88000000008. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.56K.
G8Day (G8D) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse G8Day tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000001
+2.77%
30 päeva
$ -0.00024963
-99.86%
60 päeva
$ -0.00499963
-100.00%
90 päeva
$ -0.00499963
-100.00%
G8Day Hinnamuutus täna
Täna registreeris G8D muutuse $ +0.00000001 (+2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
G8Day 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00024963 (-99.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
G8Day 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus G8D $ -0.00499963 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
G8Day 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00499963 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada G8Day (G8D) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
G8Day is a Web3-based AI fortune-telling platform that modernizes Eastern astrology, specifically Saju, by fusing it with artificial intelligence and blockchain technology. The platform provides users with personalized daily, monthly, or yearly readings based on their birth data — all processed through a proprietary AI engine. These predictions can be minted as NFTs called Destiny Fragments, which carry unique themes and rarity levels.
G8Day hinna ennustus (USD)
Kui palju on G8Day (G8D) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie G8Day (G8D) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida G8Day nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
G8Day (G8D) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet G8D tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
G8Day (G8D) ostujuhend
