Game7 (G7) teave Game7 is pioneering a revolutionary approach to Web3 gaming as a player-led publishing platform that addresses critical industry challenges in user acquisition, distribution, and economy management. Founded by veterans from MetaMask, Activision Blizzard, and Forte Labs, Game7 has secured $60M in funding and built an ecosystem of integrated gaming products. Game7 rewards 80% of all value generated directly back to active users. This player-first model is powered by four key components: Summon (user acquisition and engagement system with 600,000 players), HyperPlay (a Web3-native game store with 750,000+ unique installs), World Builder (economic infrastructure for game developers), and the G7 Network (a gaming chain). Game7's success is evidenced by its metrics: over 1,000,000 verified gamers, 150+ integrated games, and $3,000,000+ in distributed rewards already. The platform has facilitated more than 40,000,000 player actions and partnered with major industry players: MetaMask, Mantle, Arbitrum, and Linea. Ametlik veebisait: https://game7.io/ Valge raamat: https://manifesto.game7.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x12c88a3c30a7aabc1dd7f2c08a97145f5dccd830 Ostke G7 kohe!

Game7 (G7) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Game7 (G7) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.94M $ 13.94M $ 13.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001215053678084852 $ 0.001215053678084852 $ 0.001215053678084852 Praegune hind: $ 0.001394 $ 0.001394 $ 0.001394 Lisateave Game7 (G7) hinna kohta

Game7 (G7) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Game7 (G7) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate G7 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: G7 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate G7 tokeni tokenoomikat, avastage G7 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust G7 Kas olete huvitatud Game7 (G7) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid G7 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas G7 MEXC-ist osta!

Game7 (G7) hinna ajalugu G7 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage G7 hinna ajalugu kohe!

G7 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu G7 võiks suunduda? Meie G7 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake G7 tokeni hinna ennustust kohe!

