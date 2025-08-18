Game7 (G7) reaalajas hind on $ 0.00146. Viimase 24 tunni jooksul G7 kaubeldud madalaim $ 0.001368 ja kõrgeim $ 0.001679 näitab aktiivset turu volatiivsust. G7kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2197675046162009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001224269661736971.
Lüliajalise tootluse osas on G7 muutunud -2.02% viimase tunni jooksul, +0.34% 24 tunni vältel -34.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Game7 (G7) – turuteave
Game7 praegune turukapitalisatsioon on $ 3.36M$ 53.40K 24 tunnise kauplemismahuga. G7 ringlev varu on 2.30B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Game7 (G7) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Game7 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Täna
$ +0.00000496
+0.34%
30 päeva
$ -0.002054
-58.46%
60 päeva
$ -0.003046
-67.60%
90 päeva
$ -0.004174
-74.09%
Game7 Hinnamuutus täna
Täna registreeris G7 muutuse $ +0.00000496 (+0.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Game7 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002054 (-58.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Game7 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus G7 $ -0.003046 (-67.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Game7 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004174 (-74.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Game7 is pioneering a revolutionary approach to Web3 gaming as a player-led publishing platform that addresses critical industry challenges in user acquisition, distribution, and economy management. Founded by veterans from MetaMask, Activision Blizzard, and Forte Labs, Game7 has secured $60M in funding and built an ecosystem of integrated gaming products.
Game7 rewards 80% of all value generated directly back to active users. This player-first model is powered by four key components: Summon (user acquisition and engagement system with 600,000 players), HyperPlay (a Web3-native game store with 750,000+ unique installs), World Builder (economic infrastructure for game developers), and the G7 Network (a gaming chain).
Game7's success is evidenced by its metrics: over 1,000,000 verified gamers, 150+ integrated games, and $3,000,000+ in distributed rewards already. The platform has facilitated more than 40,000,000 player actions and partnered with major industry players: MetaMask, Mantle, Arbitrum, and Linea.
Game7 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Game7 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida G7 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Game7 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Game7 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Game7 hinna ennustus (USD)
