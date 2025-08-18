Rohkem infot G7

Game7 logo

Game7 hind(G7)

1 G7/USD reaalajas hind:

$0.001464
$0.001464
+0.34%1D
USD
Game7 (G7) reaalajas hinnagraafik
Game7 (G7) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001368
$ 0.001368
24 h madal
$ 0.001679
$ 0.001679
24 h kõrge

$ 0.001368
$ 0.001368

$ 0.001679
$ 0.001679

$ 0.2197675046162009
$ 0.2197675046162009

$ 0.001224269661736971
$ 0.001224269661736971

-2.02%

+0.34%

-34.39%

-34.39%

Game7 (G7) reaalajas hind on $ 0.00146. Viimase 24 tunni jooksul G7 kaubeldud madalaim $ 0.001368 ja kõrgeim $ 0.001679 näitab aktiivset turu volatiivsust. G7kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2197675046162009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001224269661736971.

Lüliajalise tootluse osas on G7 muutunud -2.02% viimase tunni jooksul, +0.34% 24 tunni vältel -34.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Game7 (G7) – turuteave

No.1619

$ 3.36M
$ 3.36M

$ 53.40K
$ 53.40K

$ 14.60M
$ 14.60M

2.30B
2.30B

10,000,000,000
10,000,000,000

ARB

Game7 praegune turukapitalisatsioon on $ 3.36M $ 53.40K 24 tunnise kauplemismahuga. G7 ringlev varu on 2.30B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Game7 (G7) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Game7 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000496+0.34%
30 päeva$ -0.002054-58.46%
60 päeva$ -0.003046-67.60%
90 päeva$ -0.004174-74.09%
Game7 Hinnamuutus täna

Täna registreeris G7 muutuse $ +0.00000496 (+0.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Game7 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002054 (-58.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Game7 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus G7 $ -0.003046 (-67.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Game7 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004174 (-74.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Game7 (G7) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Game7 hinnaajaloo lehte.

Mis on Game7 (G7)

Game7 is pioneering a revolutionary approach to Web3 gaming as a player-led publishing platform that addresses critical industry challenges in user acquisition, distribution, and economy management. Founded by veterans from MetaMask, Activision Blizzard, and Forte Labs, Game7 has secured $60M in funding and built an ecosystem of integrated gaming products. Game7 rewards 80% of all value generated directly back to active users. This player-first model is powered by four key components: Summon (user acquisition and engagement system with 600,000 players), HyperPlay (a Web3-native game store with 750,000+ unique installs), World Builder (economic infrastructure for game developers), and the G7 Network (a gaming chain). Game7's success is evidenced by its metrics: over 1,000,000 verified gamers, 150+ integrated games, and $3,000,000+ in distributed rewards already. The platform has facilitated more than 40,000,000 player actions and partnered with major industry players: MetaMask, Mantle, Arbitrum, and Linea.

Game7 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Game7 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida G7 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Game7 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Game7 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Game7 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Game7 (G7) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Game7 (G7) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Game7 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Game7 hinna ennustust kohe!

Game7 (G7) tokenoomika

Game7 (G7) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet G7 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Game7 (G7) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Game7 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Game7 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

G7 kohalike valuutade suhtes

1 Game7(G7)/VND
38.4199
1 Game7(G7)/AUD
A$0.0022192
1 Game7(G7)/GBP
0.0010658
1 Game7(G7)/EUR
0.001241
1 Game7(G7)/USD
$0.00146
1 Game7(G7)/MYR
RM0.0061466
1 Game7(G7)/TRY
0.0595534
1 Game7(G7)/JPY
¥0.21462
1 Game7(G7)/ARS
ARS$1.8936346
1 Game7(G7)/RUB
0.1163766
1 Game7(G7)/INR
0.1277646
1 Game7(G7)/IDR
Rp23.5483838
1 Game7(G7)/KRW
2.0277648
1 Game7(G7)/PHP
0.082563
1 Game7(G7)/EGP
￡E.0.0704596
1 Game7(G7)/BRL
R$0.007884
1 Game7(G7)/CAD
C$0.0020148
1 Game7(G7)/BDT
0.1773024
1 Game7(G7)/NGN
2.2392604
1 Game7(G7)/UAH
0.0601666
1 Game7(G7)/VES
Bs0.1971
1 Game7(G7)/CLP
$1.40744
1 Game7(G7)/PKR
Rs0.4135888
1 Game7(G7)/KZT
0.7904586
1 Game7(G7)/THB
฿0.047158
1 Game7(G7)/TWD
NT$0.0438438
1 Game7(G7)/AED
د.إ0.0053582
1 Game7(G7)/CHF
Fr0.001168
1 Game7(G7)/HKD
HK$0.0114172
1 Game7(G7)/AMD
֏0.5580996
1 Game7(G7)/MAD
.د.م0.0131254
1 Game7(G7)/MXN
$0.0275502
1 Game7(G7)/PLN
0.0053144
1 Game7(G7)/RON
лв0.0063072
1 Game7(G7)/SEK
kr0.013943
1 Game7(G7)/BGN
лв0.0024382
1 Game7(G7)/HUF
Ft0.492896
1 Game7(G7)/CZK
0.030514
1 Game7(G7)/KWD
د.ك0.0004453
1 Game7(G7)/ILS
0.0049202
1 Game7(G7)/NOK
kr0.0148774
1 Game7(G7)/NZD
$0.0024528

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Game7 kohta

Kui palju on Game7 (G7) tänapäeval väärt?
Reaalajas G7 hind USD on 0.00146 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune G7/USD hind?
Praegune hind G7/USD on $ 0.00146. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Game7 turukapitalisatsioon?
G7 turukapitalisatsioon on $ 3.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on G7 ringlev varu?
G7 ringlev varu on 2.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim G7 (ATH) hind?
G7 saavutab ATH hinna summas 0.2197675046162009 USD.
Mis oli kõigi aegade G7 madalaim (ATL) hind?
G7 nägi ATL hinda summas 0.001224269661736971 USD.
Milline on G7 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine G7 kauplemismaht on $ 53.40K USD.
Kas G7 sel aastal kõrgemale ka suundub?
G7 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake G7 hinna ennustust.
Game7 (G7) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.001464
