GAM3S.GG (G3) teave GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users. Ametlik veebisait: https://gam3s.gg Valge raamat: https://greenpaper.gam3s.gg Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xc24a365a870821eb83fd216c9596edd89479d8d7 Ostke G3 kohe!

GAM3S.GG (G3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GAM3S.GG (G3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 553.72M $ 553.72M $ 553.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0828 $ 0.0828 $ 0.0828 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 Praegune hind: $ 0.00532 $ 0.00532 $ 0.00532 Lisateave GAM3S.GG (G3) hinna kohta

GAM3S.GG (G3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GAM3S.GG (G3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate G3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: G3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate G3 tokeni tokenoomikat, avastage G3 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust G3 Kas olete huvitatud GAM3S.GG (G3) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid G3 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas G3 MEXC-ist osta!

GAM3S.GG (G3) hinna ajalugu G3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage G3 hinna ajalugu kohe!

G3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu G3 võiks suunduda? Meie G3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake G3 tokeni hinna ennustust kohe!

