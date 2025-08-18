GAM3S.GG (G3) reaalajas hind on $ 0.0053. Viimase 24 tunni jooksul G3 kaubeldud madalaim $ 0.00482 ja kõrgeim $ 0.00553 näitab aktiivset turu volatiivsust. G3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2922234174180699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002737726128482097.
Lüliajalise tootluse osas on G3 muutunud +2.51% viimase tunni jooksul, +4.95% 24 tunni vältel +33.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GAM3S.GG (G3) – turuteave
No.1726
$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M
$ 52.93K
$ 52.93K$ 52.93K
$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M
553.70M
553.70M 553.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ARB
GAM3S.GG praegune turukapitalisatsioon on $ 2.93M$ 52.93K 24 tunnise kauplemismahuga. G3 ringlev varu on 553.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GAM3S.GG (G3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GAM3S.GG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00025
+4.95%
30 päeva
$ +0.0017
+47.22%
60 päeva
$ +0.00086
+19.36%
90 päeva
$ +0.00008
+1.53%
GAM3S.GG Hinnamuutus täna
Täna registreeris G3 muutuse $ +0.00025 (+4.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GAM3S.GG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0017 (+47.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GAM3S.GG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus G3 $ +0.00086 (+19.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GAM3S.GG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00008 (+1.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GAM3S.GG (G3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users.
GAM3S.GG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GAM3S.GG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida G3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GAM3S.GG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GAM3S.GG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GAM3S.GG hinna ennustus (USD)
Kui palju on GAM3S.GG (G3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAM3S.GG (G3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAM3S.GG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GAM3S.GG (G3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet G3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GAM3S.GG (G3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GAM3S.GG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GAM3S.GG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.