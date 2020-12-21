FraxShare (FXS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FraxShare (FXS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FraxShare (FXS) teave Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms Ametlik veebisait: https://frax.com Valge raamat: https://docs.frax.com/protocol/frax/overview Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct Ostke FXS kohe!

FraxShare (FXS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FraxShare (FXS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 247.63M $ 247.63M $ 247.63M Koguvaru: $ 99.68M $ 99.68M $ 99.68M Ringlev varu: $ 89.04M $ 89.04M $ 89.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 277.21M $ 277.21M $ 277.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 Kõigi aegade madalaim: $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 Praegune hind: $ 2.781 $ 2.781 $ 2.781 Lisateave FraxShare (FXS) hinna kohta

FraxShare (FXS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FraxShare (FXS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FXS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FXS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FXS tokeni tokenoomikat, avastage FXS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FXS Kas olete huvitatud FraxShare (FXS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FXS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FXS MEXC-ist osta!

FraxShare (FXS) hinna ajalugu FXS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FXS hinna ajalugu kohe!

FXS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FXS võiks suunduda? Meie FXS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FXS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!