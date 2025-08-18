Rohkem infot FXS

FraxShare hind(FXS)

$2.828
$2.828
-1.83%1D
FraxShare (FXS) reaalajas hinnagraafik
FraxShare (FXS) hinna teave (USD)

$ 2.75
$ 2.75
$ 2.89
$ 2.89
$ 2.75
$ 2.75

$ 2.89
$ 2.89

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751

$ 1.2509860587875596
$ 1.2509860587875596

-1.37%

-1.83%

-7.37%

-7.37%

FraxShare (FXS) reaalajas hind on $ 2.828. Viimase 24 tunni jooksul FXS kaubeldud madalaim $ 2.75 ja kõrgeim $ 2.89 näitab aktiivset turu volatiivsust. FXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 42.67301505828751 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.2509860587875596.

Lüliajalise tootluse osas on FXS muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -7.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FraxShare (FXS) – turuteave

$ 251.59M
$ 251.59M

$ 341.33K
$ 341.33K

$ 281.90M
$ 281.90M

88.96M
88.96M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361

89.24%

0.01%

2020-12-21 00:00:00

ETH

FraxShare praegune turukapitalisatsioon on $ 251.59M $ 341.33K 24 tunnise kauplemismahuga. FXS ringlev varu on 88.96M, mille koguvaru on 99681495.59113361. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 281.90M.

FraxShare (FXS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FraxShare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.05272-1.83%
30 päeva$ -0.556-16.44%
60 päeva$ +0.493+21.11%
90 päeva$ -1.083-27.70%
FraxShare Hinnamuutus täna

Täna registreeris FXS muutuse $ -0.05272 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FraxShare 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.556 (-16.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FraxShare 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FXS $ +0.493 (+21.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FraxShare 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.083 (-27.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FraxShare (FXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FraxShare hinnaajaloo lehte.

Mis on FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FraxShare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FraxShare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FraxShare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FraxShare hinna ennustus (USD)

Kui palju on FraxShare (FXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FraxShare (FXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FraxShare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FraxShare hinna ennustust kohe!

FraxShare (FXS) tokenoomika

FraxShare (FXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FraxShare (FXS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FraxShare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FraxShare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FXS kohalike valuutade suhtes

1 FraxShare(FXS)/VND
74,418.82
1 FraxShare(FXS)/AUD
A$4.29856
1 FraxShare(FXS)/GBP
2.06444
1 FraxShare(FXS)/EUR
2.4038
1 FraxShare(FXS)/USD
$2.828
1 FraxShare(FXS)/MYR
RM11.90588
1 FraxShare(FXS)/TRY
115.35412
1 FraxShare(FXS)/JPY
¥415.716
1 FraxShare(FXS)/ARS
ARS$3,667.94428
1 FraxShare(FXS)/RUB
225.41988
1 FraxShare(FXS)/INR
247.47828
1 FraxShare(FXS)/IDR
Rp45,612.89684
1 FraxShare(FXS)/KRW
3,927.75264
1 FraxShare(FXS)/PHP
159.9234
1 FraxShare(FXS)/EGP
￡E.136.47928
1 FraxShare(FXS)/BRL
R$15.2712
1 FraxShare(FXS)/CAD
C$3.90264
1 FraxShare(FXS)/BDT
343.43232
1 FraxShare(FXS)/NGN
4,337.41672
1 FraxShare(FXS)/UAH
116.54188
1 FraxShare(FXS)/VES
Bs381.78
1 FraxShare(FXS)/CLP
$2,726.192
1 FraxShare(FXS)/PKR
Rs801.11584
1 FraxShare(FXS)/KZT
1,531.10748
1 FraxShare(FXS)/THB
฿91.3444
1 FraxShare(FXS)/TWD
NT$84.92484
1 FraxShare(FXS)/AED
د.إ10.37876
1 FraxShare(FXS)/CHF
Fr2.2624
1 FraxShare(FXS)/HKD
HK$22.11496
1 FraxShare(FXS)/AMD
֏1,081.03128
1 FraxShare(FXS)/MAD
.د.م25.42372
1 FraxShare(FXS)/MXN
$53.36436
1 FraxShare(FXS)/PLN
10.29392
1 FraxShare(FXS)/RON
лв12.21696
1 FraxShare(FXS)/SEK
kr27.0074
1 FraxShare(FXS)/BGN
лв4.72276
1 FraxShare(FXS)/HUF
Ft954.7328
1 FraxShare(FXS)/CZK
59.1052
1 FraxShare(FXS)/KWD
د.ك0.86254
1 FraxShare(FXS)/ILS
9.53036
1 FraxShare(FXS)/NOK
kr28.81732
1 FraxShare(FXS)/NZD
$4.75104

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FraxShare võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FraxShare ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FraxShare kohta

Kui palju on FraxShare (FXS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FXS hind USD on 2.828 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FXS/USD hind?
Praegune hind FXS/USD on $ 2.828. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FraxShare turukapitalisatsioon?
FXS turukapitalisatsioon on $ 251.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FXS ringlev varu?
FXS ringlev varu on 88.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FXS (ATH) hind?
FXS saavutab ATH hinna summas 42.67301505828751 USD.
Mis oli kõigi aegade FXS madalaim (ATL) hind?
FXS nägi ATL hinda summas 1.2509860587875596 USD.
Milline on FXS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FXS kauplemismaht on $ 341.33K USD.
Kas FXS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FXS hinna ennustust.
FraxShare (FXS) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FXSUSDT
$2.828
$2.828
-1.97%

