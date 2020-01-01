FWC Token (FWC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FWC Token (FWC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FWC Token (FWC) teave FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. Ametlik veebisait: https://www.fwctoken.io/ Valge raamat: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Ostke FWC kohe!

FWC Token (FWC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FWC Token (FWC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 312.72K $ 312.72K $ 312.72K Koguvaru: $ 200,000.00T $ 200,000.00T $ 200,000.00T Ringlev varu: $ 42,259.70T $ 42,259.70T $ 42,259.70T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 Praegune hind: $ 0.0000000000074 $ 0.0000000000074 $ 0.0000000000074 Lisateave FWC Token (FWC) hinna kohta

FWC Token (FWC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FWC Token (FWC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FWC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FWC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FWC tokeni tokenoomikat, avastage FWC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FWC Kas olete huvitatud FWC Token (FWC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FWC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FWC MEXC-ist osta!

FWC Token (FWC) hinna ajalugu FWC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FWC hinna ajalugu kohe!

FWC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FWC võiks suunduda? Meie FWC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FWC tokeni hinna ennustust kohe!

