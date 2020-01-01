FUTBOL (FUTBOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FUTBOL (FUTBOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FUTBOL (FUTBOL) teave 0xFútbol is the next-generation ecosystem designed for the world's 4 billion fútbol fans. It connects gaming, real-world assets, DeFi, and other fútbol-related innovations into a single, integrated economy. Through products like MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM, and FútbolPad, 0xFútbol transforms how fans engage with the sport, offering real ownership, rewards, and participation. The $FUTBOL token powers the entire ecosystem, enabling fans to move from passive spectators to active stakeholders in the future of fútbol. Ametlik veebisait: https://0xfutbol.com Valge raamat: https://whitepaper.0xfutbol.com Plokiahela Explorer: https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c Ostke FUTBOL kohe!

FUTBOL (FUTBOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FUTBOL (FUTBOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 396.00K $ 396.00K $ 396.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04621 $ 0.04621 $ 0.04621 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00066 $ 0.00066 $ 0.00066 Lisateave FUTBOL (FUTBOL) hinna kohta

FUTBOL (FUTBOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FUTBOL (FUTBOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUTBOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUTBOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUTBOL tokeni tokenoomikat, avastage FUTBOL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FUTBOL Kas olete huvitatud FUTBOL (FUTBOL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FUTBOL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FUTBOL MEXC-ist osta!

FUTBOL (FUTBOL) hinna ajalugu FUTBOL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FUTBOL hinna ajalugu kohe!

FUTBOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUTBOL võiks suunduda? Meie FUTBOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUTBOL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!