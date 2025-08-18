Mis on FUTBOL (FUTBOL)

0xFútbol is the next-generation ecosystem designed for the world's 4 billion fútbol fans. It connects gaming, real-world assets, DeFi, and other fútbol-related innovations into a single, integrated economy. Through products like MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM, and FútbolPad, 0xFútbol transforms how fans engage with the sport, offering real ownership, rewards, and participation. The $FUTBOL token powers the entire ecosystem, enabling fans to move from passive spectators to active stakeholders in the future of fútbol.

FUTBOL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FUTBOL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida FUTBOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse FUTBOL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FUTBOL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FUTBOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on FUTBOL (FUTBOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUTBOL (FUTBOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUTBOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FUTBOL hinna ennustust kohe!

FUTBOL (FUTBOL) tokenoomika

FUTBOL (FUTBOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUTBOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FUTBOL (FUTBOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FUTBOL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FUTBOL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FUTBOL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

FUTBOL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FUTBOL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FUTBOL kohta Kui palju on FUTBOL (FUTBOL) tänapäeval väärt? Reaalajas FUTBOL hind USD on 0.00055 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FUTBOL/USD hind? $ 0.00055 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FUTBOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FUTBOL turukapitalisatsioon? FUTBOL turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FUTBOL ringlev varu? FUTBOL ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUTBOL (ATH) hind? FUTBOL saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade FUTBOL madalaim (ATL) hind? FUTBOL nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on FUTBOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FUTBOL kauplemismaht on $ 0.00 USD . Kas FUTBOL sel aastal kõrgemale ka suundub? FUTBOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUTBOL hinna ennustust

FUTBOL (FUTBOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.