FUTBOL (FUTBOL) reaalajas hind on $ 0.00055. Viimase 24 tunni jooksul FUTBOL kaubeldud madalaim $ 0.00055 ja kõrgeim $ 0.00055 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUTBOLkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FUTBOL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +37.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FUTBOL (FUTBOL) – turuteave
FUTBOL praegune turukapitalisatsioon on --$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. FUTBOL ringlev varu on --, mille koguvaru on 600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FUTBOL (FUTBOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FUTBOL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00475
-89.63%
60 päeva
$ -0.01635
-96.75%
90 päeva
$ -0.01295
-95.93%
FUTBOL Hinnamuutus täna
Täna registreeris FUTBOL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FUTBOL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00475 (-89.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FUTBOL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUTBOL $ -0.01635 (-96.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FUTBOL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01295 (-95.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FUTBOL (FUTBOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
0xFútbol is the next-generation ecosystem designed for the world's 4 billion fútbol fans. It connects gaming, real-world assets, DeFi, and other fútbol-related innovations into a single, integrated economy. Through products like MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM, and FútbolPad, 0xFútbol transforms how fans engage with the sport, offering real ownership, rewards, and participation. The $FUTBOL token powers the entire ecosystem, enabling fans to move from passive spectators to active stakeholders in the future of fútbol.
FUTBOL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FUTBOL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FUTBOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FUTBOL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FUTBOL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FUTBOL hinna ennustus (USD)
Kui palju on FUTBOL (FUTBOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUTBOL (FUTBOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUTBOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FUTBOL (FUTBOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUTBOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FUTBOL (FUTBOL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FUTBOL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FUTBOL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.